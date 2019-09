Cosa ci faceva Javier Martinez insieme alla tronista Sara Tozzi? È questa la domanda che si saranno posta le persone che sostengono di essersi imbattute per caso nei due ragazzi ieri, mercoledì 4 settembre. Su Vicolo delle News, in particolare, si legge che l'ex protagonista di Temptation Island sarebbe stato visto in esterna con la barista di Modena, lasciando intendere che presto scenderà le scale per corteggiarla dopo l'esperienza da "tentatore".

Javier possibile corteggiatore di Sara a U&D

La stagione 2019/2020 di Uomini e donne è partita alla grande: al termine della registrazione della prima puntata del Trono Classico, sono già tante le indiscrezioni che circolano su nuovi tronisti e su coloro che sarebbero pronti a tutto pur di corteggiarli. Dopo aver letto di un presunto interesse di Giordano Mazzocchi per Sara Tozzi, nelle scorse ore ha cominciato a serpeggiare un altro interessante gossip su un ragazzo che quest'estate ha conquistato i telespettatori con il suo comportamento corretto e dolce.

Si sta parlando di Javier Martinez, il single che ha fatto vacillare Ilaria Teolis nell'ultima edizione di Temptation Island. Pare che il bel giocatore di pallavolo sia stato avvistato in esterna in compagnia di una delle troniste. Vicolo delle News, infatti, sostiene che l'argentino sarebbe stato adocchiato da Sara durante la prima registrazione (nella quale lui era ospite per parlare del reality al quale ha partecipato) e ieri, 4 settembre, sarebbe andato in scena un romantico appuntamento tra i due, probabilmente a Roma.

Per avere maggiori informazioni sul possibile ritorno di Javier a U&D nelle inedite vesti di corteggiatore, si dovrà aspettare ancora poco: tra venerdì e sabato, infatti, è previsto che siano registrate le nuove puntate sia del Classico che dell'Over.

Giordano Mazzocchi non commenta i rumors sul suo ritorno a U&D

Un altro volto noto che si dice potrebbe presto tornare negli studi di Uomini e Donne per corteggiare la bella Sara Tozzi, è Giordano Mazzocchi.

Nei giorni scorsi, infatti, sul web ha impazzato l'indiscrezione secondo la quale il romano sarebbe rimasto moto colpito dalla bellezza e dalla semplicità della neo tronista, perciò avrebbe chiesto alla redazione di poterla conoscere meglio davanti alle telecamere.

Se l'ex fidanzato di Nilufar Addati sarà davvero uno degli spasimanti della barista modenese, lo si scoprirà tra un paio di giorni, quando in rete cominceranno a circolare le anticipazioni sulla seconda puntata del Trono Classico che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere registrata tra venerdì 6 e sabato 7 settembre.