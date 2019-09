Gianni Sperti è pronto per l'atteso ritorno in televisione a Uomini e donne, dove anche quest'anno vestirà i panni di opinionista al fianco della confermatissima Tina Cipollari. Nei giorni scorsi sono state registrate le prime puntate del trono classico e del trono over che vedremo in onda dal 16 settembre su Canale 5 ma nel frattempo in queste ore sta facendo molto discutere una foto apparsa su un settimanale che riguarda proprio Gianni, paparazzato al mare e visibilmente ingrassato rispetto agli scatti che solitamente posta su Instagram, al punto che i fan ritengano che sia irriconoscibile.

Uomini e donne, Gianni Sperti paparazzato con pancetta e senza addominali

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che durante quest'estate al mare, l'opinionista di Uomini e donne è stato beccato in spiaggia e in molti hanno notato il fatto che Gianni fosse notevolmente ingrassato e che avesse messo su un po' di pancetta che non è passata affatto inosservata.

Per tutta l'estate, infatti, Gianni ha sfoggiato sui social delle fotografie dove lo si vedeva con tanto di fisico scolpito e tartaruga che si teneva ancora molto bene, nonostante l'età che avanza.

Risultato decisamente differente dalle foto apparse sulle riviste di gossip che vedono Sperti con un bel po' di pancetta e con qualche chilo in più.

Ecco perché diversi fan ritengono che sia 'irriconoscibile' e a questo punto sui social si chiedono se il volto storico di Uomini e donne abbia fatto uso di qualche applicazione (una su tutte: Photoshop) per modificare le immagini che per tutta l'estate ha postato sulla sua pagina ufficiale, dove si vedeva in bella mostra il suo fisico da urlo.

Nonostante le polemiche, al momento Gianni ha preferito non replicare alle accuse che gli sono state mosse sui social e dal suo profilo non ha replicato alle polemiche sorte in rete.

La frecciatina della Barale a Gianni Sperti: 'Non aveva l'estetista'

Intanto, però, ieri sera Gianni Sperti è stato tirato in ballo anche durante lo speciale del Maurizio Costanzo Show dedicato al ricordo di Mike Bongiorno, dove tra gli ospiti vi era anche Paola Barale, ex moglie del ballerino che ha lavorato al fianco di Mike per svariati anni.

Durante un irriverente quiz sulla falsariga di 'Rischiatutto' condotto da Pio e Amedeo, è stato chiesto cosa avesse accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti. Tra le varie risposte vi era anche 'Le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano'. Immediata la reazione dell'ex moglie Paola Barale, la quale ha sottolineato che quando lei e Gianni stavano assieme, lui non si faceva ancora le sopracciglia.

'Non aveva l'estetista', ha dichiarato la Barale in tv.