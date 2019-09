Tornato nuovamente sui social network il cantante Pago sembra che abbia abbandonato prima del previsto il percorso a Temptation Island Vip. Non è ancora noto cosa sia successo nel villaggio delle fidanzate, né in quello dei fidanzati, ma intanto il cantante è tornato attivo su Intagram, mentre altri Vip sembra siano ancora in Sardegna per registrare le ultime puntate. Negli ultimi giorni la redazione del docu-reality show ha pubblicato, tramite il canale Instagram della trasmissione, un video spoiler in cui si vedeva Serena, la fidanzata di Pago, molto vicina al tentatore Alessandro: mentre parlavano in spiaggia e mentre stavano per fare un bagno di notte.

Pago interviene sul suo profilo Instagram, ma forse non è lui a postarli

In attesa della prima puntata di questa seconda edizione, che verrà trasmessa lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5, nelle ultime ore il fidanzato dell'ex tronista ha pubblicato una IG stories mentre guida la sua auto cantando le note della canzone di Gianluca Grignani, dal titolo "La mia storia fra le dita". Nei video Pago si lascia andare facendo il gesto delle corna e dell'ombrello: sono moltissimi i fan che hanno interpretato questo gesto come un chiaro segnale che il cantante sia stato tradito nel corso delle registrazioni.

A conferma dell'ipotesi c'è anche un ulteriore video in cui si vedere il cantante mentre canta e la scritta "Ricorda un uomo a volte va anche perdonato, ma anche una donna?”.

A seguito di queste IG Stories, tramite il suo profilo Instagram, è intervenuta anche Elga Enardu, sorella-gemella di Serena, la quale ha voluto precisare che al momento a gestire il profilo Instagram di Pacifico (in arte Pago) è lo staff, i video sarebbero vecchi ed ha invitato tutti ad aspettare lunedì per vedere i primi sviluppi: "Noi più di questo non sappiamo, però (Pago) non è a piede libero, quindi non può essere che l'abbia fatto ieri".

In attesa di sapere cosa sia davvero successo alla coppia, una parte dei loro fan si è convinta che questi video siano stati pubblicati solo al fine di depistare i telespettatori, rispetto al reale esito del falò di confronto.

In crisi anche altre coppie

Quella formata da Serena e Pago non è l'unica coppia di questa seconda edizione che sembra essere andata in crisi. Dai video spoiler pubblicati dalla redazione del programma sembra che anche Sharon, la fidanzata di Er Faina, abbia tenuto un comportamento tale da richiedere un pinnettu già nella prima puntata.

Alla visione del filmato, Er Faina sarebbe rimasto incredulo, cercando di capire quali fossero i suoi limiti di sopportazione.

Un'altra coppia che sembra avere tutti i presupposti per entrare in crisi, dai filmati spoiler pubblicati dalla redazione, è quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: la prima è stata immortalata mentre ballava con un tentatore, gesto che ha ingelosito il fidanzato al punto da metterlo nelle condizioni di approfondire la conoscenza della tentatrice Zoe.

Un terzo filmato invece ritrae Ciro, conosciuto per aver recitato in Gomorra, mentre scappa dal villaggio dei fidanzati per raggiungere Federica, sfuggendo alla troupe televisiva che non riesce a fermarlo.

Che questa seconda edizione sia molto particolare lo ha ammesso in un'intervista anche la conduttrice, Alessia Marcuzzi, la quale ha raccontato di aver abbracciato un concorrente che aveva bisogno di conforto, di aver assistito ad un falò di confronto immediato rovente e con un colpo di scena incredibile, e di essere dovuta correre in uno dei villaggi anche se con ancora indosso un pigiama, perché c'era una situazione assurda a causa di un ingresso urgente.