Miss Italia è l'assoluta protagonista della puntata di "Techetecheté" che andrà in onda nella serata di venerdì 6 settembre, su Rai 1, a partire dalle ore 20:30. Dopo la messa in onda del programma, sempre su Rai 1, inizierà il collegamento dal PalaInvent di Jesolo per la diretta televisiva della finale dell'ottantesima edizione del celebre concorso di bellezza nazionale. Nei filmati che andranno a comporre la puntata odierna appariranno tante ragazze che poi hanno avuto successo in televisione, nel cinema o nel mondo dello spettacolo.

Venerdì 6 settembre Techetecheté celebra Miss Italia

“Miss, mia cara miss” è il titolo della puntata di "Techetecheté", curata da Tiziana Torti, che andrà in onda nell'access time di venerdì 6 settembre su Rai 1.

I videospezzoni che saranno mandati in onda nel corso della trasmissione sono filmati delle passate edizioni del concorso di Miss Italia, nei quali compaiono volti molto noti. Nell'immagine di anteprima diffusa nella pagina Facebook del programma, infatti, sono riconoscibili molte ragazze che poi sono diventate brave attrici e ottime presentatrici.

A proposito di conduttrici, nella foto in questione sono presenti Elisa Isoardi, che lunedì 9 settembre si cimenterà nella conduzione di una nuova edizione de "La Prova del Cuoco", Caterina Balivo, che sempre nella giornata del 9 settembre riprenderà a intrattenere il pubblico da casa con il suo talk show Vieni da me, Silvia Toffanin, che a breve ripartirà con una nuova stagione di "Verissimo" su Canale 5 e Daniela Ferolla, che da anni è un volto storico di "Linea Verde" e che quest'anno parteciperà a Miss Italia in qualità di giurata insieme a Manila Nazzaro, trionfatrice nel 1999.

Le altre ragazze che figurano nell'immagine di anteprima sono la modella Martina Colombari, vincitrice di Miss Italia nel 1991, Annalisa Minetti, classificata settima nel 1997 e vincitrice del Festival di Sanremo l'anno successivo, e l'attrice Anna Falchi, che si piazzò in seconda posizione nell'edizione del 1989.

Le altre partecipanti famose

Nel corso degli anni il concorso di Miss Italia ha fatto da trampolino di lancio per molte altre ragazze che hanno avuto successo in tv, nel cinema e nello spettacolo.

A partire dal 1939, anno in cui venne svolta la prima edizione, alla gara hanno partecipato nomi storici quali Silvana Pampanini, Sofia Loren, Lucia Bosè, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, Stefania Sandrelli, ma anche attrici e presentatrici quali Anna Kanakis, Alba Parietti, Carmen Russo, Federica Moro, Roberta Capua, Anna Valle, Francesca Chillemi e Miriam Leone.

Un'ultima curiosità: la finalissima di questa edizione sarà presentata da Alessandro Greco, marito della toscana Beatrice Bocci che si classificò seconda nell'edizione del 1994.