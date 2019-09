Giulia Salemi, in una recente intervista rilasciata a Nuovo, è tornata a parlare del suo ex fidanzato. La modella italo-persiana, oltre a parlare del rapporto con Francesco Monte, ha commentato la sua nuova avventura a Tale e Quale Show. Come molti sanno, i due giovani si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Anche se le cose tra i due sembravano andare a gonfie vele, dopo qualche mese l'idillio l'amore si è interrotto.

Se in un primo momento la Salemi è apparsa piuttosto affranta per la fine della favola d'amore con il tarantino, oggi le cose sembrano essere cambiate.

Giulia ha riferito di essersi buttata alle spalle il dolore, grazie anche all'aiuto della sua famiglia: "Non sono mai stata così serena". In merito alla presenza di Monte nel programma condotto da Carlo Conti, la Salemi ha detto: "Tale e Quale Show?

Avrei accettato volentieri, pur sapendo che c'è Francesco". La modella ha dichiarato di non provare nessun rancore nei confronti del suo ex fidanzato. Il fatto che ci fosse stato il tarantino su Rai Uno non sarebbe stato un problema per l'italo-persiana. L'unico ostacolo per il quale Giulia Salemi non potrà mai essere chiamata alla corte di Carlo Conti sta nel fatto che è negata per il canto.

Intanto, durante la terza puntata, il bel tarantino si è aggiudicato il gradino più alto del podio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

La scorsa settimana a Francesco è stata assegnato il personaggio di Ed Sheeran. Nella serata di ieri, l'interpretazione è stata così tale e quale che ha sbaragliato la concorrenza. La vittoria di Francesco Monte è un ottimo risultato ed una risposta a tutti coloro che nelle precedenti imitazioni lo hanno bersagliato.

Vieni da Me, ospite Francesco Monte: il pubblico lancia una frecciatina alle ex fidanzate

Lo scorso mercoledì Francesco Monte è stato ospite anche di Vieni da Me.

Nel salotto di Caterina Balivo il concorrente di Tale e Quale Show ha raccontato la sua nuova avventura televisiva e le critiche ricevute. Ha parlato del body-shaming subito da piccolo, della scomparsa di sua madre e dei nuovi progetti di lavoro che lo vedranno impegnato con un noto brand di moda. Poi, incalzato dalla conduttrice, il tarantino ha raccontato come ha conosciuto la sua nuova fidanzata.

Quando Francesco ha riferito che Isabella è pugliese come lui, dal pubblico una donna ha mormorato: "Moglie e buoi dei paesi tuoi". L'affermazione da molti telespettatori è stata percepita come una vera e propria frecciatina alle ex fidanzate di Monte. Tuttavia l'ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto nessun accenno alle sue storie precedenti. Si ricorda, però, che Francesco prima di intraprendere una liaison con la De Candia è stato impegnato con Giulia Salemi e prima ancora con Cecilia Rodriguez.