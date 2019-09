Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati più di tre mesi fa, ma hanno ancora qualcosa da dirsi. Nelle ultime ore, sui social network, è andato in scena un velenoso botta e risposta tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il ragazzo che aveva scelto a maggio scorso. La torinese si è lamentata del fatto che l'ex compagno non perda occasione per punzecchiarla su Instagram, lui ha risposto dandole della gallina.

Manuel provoca Giulia sui social: 'Chi è?'

La storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, nata negli studi di Uomini e donne prima dell'estate, è finita nel peggiore dei modi. A neppure due mesi di distanza dalla scelta, la tronista decise di lasciare il compagno perché convinta del fatto che lui l'abbia tradita durante una vacanza a Ibiza con gli amici.

Sebbene sia passato del tempo dalla loro rottura, sembra che i due ragazzi abbiano ancora qualcosa da rimproverarsi.

L'ex corteggiatore, in particolare, non perde occasione per punzecchiare la torinese rispondendo alle domande che gli pongono i fan su Instagram.

"Ti capita di pensare a Giulia?", ha chiesto qualcuno nelle scorse ore. "Giulia chi?", ha replicato con tono palesemente provocatorio il giovane, scatenando la furente reazione della diretta interessata.

Nelle Stories della Cavaglià, infatti, è stato pubblicato un video nel quale la stessa si è sfogata dopo aver visto l'ennesima frecciatina che Manuel le ha lanciato tramite i social network.

"Mi sto scocciando perché mi mandano le segnalazioni e gli screen di lui che risponde a domande su di me", ha tuonato la Cavaglià su IG. La ragazza si è lamentata del fatto che Galiano scelga volontariamente di soddisfare la curiosità dei followers che ancora lo accostano alla tronista di U&D, e soprattutto che lo faccia con frasi provocatorie.

Manuel attacca la Cavaglià facendole il verso

"Io non ti calcolo da tempi immemori perché non sei nei miei pensieri, e vorrei anch'io non essere più nei tuoi", ha aggiunto Giulia prima di invitare l'ex fidanzato a telefonarle se ha qualcosa da dire, piuttosto che lanciare frecciatine sui social.

"A differenza tua, non sputo nel piatto dove ho mangiato perché ho la coscienza pulita. Ti sarei grata se smettessi di parlare di me nelle tue Stories", ha detto la torinese.

La controreplica di Manuel non ha tardato ad arrivare: l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha postato un video su Instagram nel quale ha fatto il verso alla Cavaglià e l'ha accostata ad un piccione che c'era nelle vicinanze.

"È la tua lingua da gallina, giusto?", ha chiesto con tono provocatorio Galiano, che non è apparso per nulla toccato dalle parole con le quali l'ex fidanzata l'ha esortato a smetterla di tirarla in ballo.