Sono sempre più entusiasmanti le avventure dello sceneggiato di origini iberiche Una vita. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, dicono che Samuel Alday con uno stratagemma otterrà l’annullamento del suo matrimonio con Blanca Dicenta. L’ex figliastro di Ursula, dopo essere riuscito nel suo intento nonostante Telmo farà di tutto per interferire con i suoi piani, chiederà agli Alvarez Hermoso il permesso per corteggiare Lucia Alvarado.

Il sacerdote farà bene ad intromettersi, poiché il fratello di Diego vorrà sposare la cugina di Celia soltanto per risolvere i suoi problemi finanziari.

L’Alday inganna la Alvarado, Telmo scopre le vere intenzioni del figliastro di Ursula

Le trame delle prossime puntate italiane, svelano che Samuel dopo essere precipitato sull'orlo della rovina per aver speso tutti i soldi che aveva per aprire una galleria d’arte, purtroppo andata distrutta da un attentato anarchico, si prenderà gioco di Lucia.

Il minore degli Alday quando verrà a sapere che colei che gli sta facendo la corte da quando ha messo piede ad Acacias 38 presto entrerà in possesso dell’eredità dei marchesi di Valmez, coglierà l’occasione al volo per superare la sua crisi economica. A mettere il bastone tra le ruote al fratello di Diego ci penserà Telmo, che tramite lo strozzino Jimeno Batan scoprirà quali sono le vere intenzioni dell’uomo.

Quest’ultimo farà sapere al parroco che il figliastro di Ursula gli ha promesso di saldare i debiti contratti con lui, addirittura dicendogli di fargli avere il triplo della cifra che gli ha dato in prestito non appena metterà le mani negli averi della cugina di Celia. Il sacerdote rimasto senza parole, farà il possibile per far allontanare Lucia da Samuel, ma i suoi sforzi non daranno nessun frutto.

Samuel ottiene il divorzio, Telmo su tutte le furie

La Alvarado infatti non ascolterà i consigli di Telmo, e dimostrerà di essersi presa una vera cotta per l’Alday. Successivamente il figliastro della Dicenta sapendo che per poter avere il pieno controllo dei soldi di Lucia dovrà essere legato alla donna a tutti gli effetti, si servirà delle sue conoscenze per poter annullare il suo matrimonio con Blanca alla sacra rota.

È proprio così, Samuel vorrà convolare a nozze con la Alvarado al più presto possibile. Per tale motivo, il perfido uomo nel capitolo 862 si presenterà da Felipe e Celia, e gli dirà di avere un vero interesse sentimentale per la loro parente. Ancora una volta, Telmo si intrometterà tra Samuel e Lucia, chiedendo al priore Espineira di fare in modo che la richiesta presentata dal suo rivale per divorziare dalla moglie non venga accettata.

Ad avere la meglio sarà Samuel, che tramite una falsa lettera scritta in nome della consorte riuscirà finalmente ad essere un uomo libero sentimentalmente. A questo punto, il minore degli Alday e Lucia diventeranno una coppia di fidanzati in modo ufficiale, scatenando la furia di Telmo. Il sacerdote essendosi reso conto di provare amore nei confronti della Alvarado, finirà per commettere una pazzia.