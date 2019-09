Nella puntata di Un posto al sole andata in onda lunedì 2 settembre è stato finalmente svelato l'esito del processo a carico di Manlio Picardi. Il dibattimento ha tenuto per settimane in ansia i fan di Un posto al Sole, ma alla fine è stato dato il verdetto: Manlio è stato giudicato colpevole. Questo evento aprirà la strada a diverse sottotrame dal sapore molto più leggero. Ora che il colonnello Picardi è stato condannato, Renato si farà coraggio e inizierà una corte discreta ma decisa nei confronti di Adele, il che comporterà ovviamente una crisi con la sua attuale compagna Nadia.

Nel frattempo Niko deciderà che è giunto il momento di portare la sua relazione con Susanna a un nuovo livello e chiederà alla ragazza di sposarlo in un modo molto originale.

Manlio è stato condannato

Nonostante la reazione veemente di Adele (Sara Ricci) avesse suscitato qualche dubbio sull'esito della sentenza, alla fine tutto è andato per il meglio e il colonnello Manlio Picardi (Paolo Maria Scaldondro) è stato condannato a cinque anni di reclusione.

Adele è stata subito attorniata dall'affetto degli altri condomini di Palazzo Palladini coinvolti nella vicenda e ora le trame prenderanno una piega molto più leggera. Ovviamente resta aperto il discorso legato all'appello, ma al momento questa storyline processuale può definirsi chiusa.

Niko chiede a Susanna di sposarlo

Accantonato il processo a Manlio, Susanna (Agnese Lorenzini) si dedicherà allo studio in modo da poter affrontare l'esame di abilitazione come avvocato.

La ragazza riuscirà a superarlo brillantemente, ma non sarà l'unica bella notizia della giornata. Niko (Luca Turco) le ha infatti preparato una romantica cenetta a lume di candela per chiederle ufficialmente di sposarlo. Susanna rimarrà senza parole dinanzi all'inaspettata richiesta da parte del ragazzo. Niko, sprovvisto di anello, rimedierà a questa mancanza, donandole un anellino per rubinetti che aveva utilizzato poco prima per riparare un guasto idraulico verificatosi in mattinata nella loro abitazione.

Renato corteggia Adele

I meno distratti avranno notato quanto Renato (Marzio Honorato) sia attratto da Adele e nelle prossime puntate di Un posto al Sole tale interesse verrà mostrato apertamente. Adesso che il processo a Manlio può definirsi chiuso, Renato prenderà coraggio e inizierà a corteggiare Adele. Il suo crescente interesse per la donna però metterà in allarme Nadia (Magdalena Grochowska) e tra i due si innescherà una profonda crisi.

Non vengono forniti ulteriori dettagli su quali possano essere però le reazioni di Adele davanti al corteggiamento di Poggi senior.