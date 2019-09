Dopo aver presentato "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" a Verissimo, Giulia De Lellis ha fatto tappa a Domenica In. Oggi, 15 settembre, l'influencer è stata ospite di Mara Venier ed ha parlato di vari argomenti: sul tradimento ricevuto da Andrea Damante, ad esempio, la ragazza ha detto di averlo scoperto per caso e di esserci restata molto male. La romana si è anche commossa quando la conduttrice le ha mostrato un video messaggio della nonna, alla quale è legatissima.

Giulia emozionata a Domenica In

Il faccia a faccia che Giulia De Lellis ha avuto con Mara Venier questo pomeriggio, sta facendo molto discutere: la ragazza, oltre a promuovere il suo libro di prossima uscita, si è raccontata a 360°. In merito all'argomento cardine del romanzo (i tradimenti di Andrea Damante), la romana ha fatto sapere di aver scoperto tutto un giorno aprendo il computer: l'ex era all'estero per lavoro e lei ha sbirciato nelle sue cartelle perché da tempo aveva delle strane sensazioni.

"Io mi ricordo che vi ho visti insieme in un ristorante ed ho pensato che eravate tanto carini, invece ti ha riempita di corna", ha detto la conduttrice di Domenica In alla sua ospite.

"Sì, diciamo che si è dato da fare. Ora ci scherzo, ma sono stata malissimo. Nonostante tutto, non rimpiango nulla perché è stata una bellissima storia d'amore", ha replicato un'emozionata Giulia su Rai Uno.

Esattamente come ha detto sabato a Verissimo, anche oggi l'influencer ha ribadito di aver distrutto molto oggetti personali del dj dopo aver avuto la certezza delle sue mancanze di rispetto, ma anche di aver contattato tutte le sue amanti per sapere da loro cosa fosse realmente successo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

La De Lellis piange per la nonna su Rai Uno

Oltre a presentare "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", in uscita martedì 17 settembre, da Mara Venier Giulia si è lasciata andare alla commozione. La conduttrice di Domenica In ha mostrato a sorpresa alla sua ospite un video nel quale la nonna, con la quale è cresciuta, le faceva l'in bocca al lupo per tutto: vedendo queste immagini, la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime.

Ad Orietta Berti che l'ha stuzzicata sul fatto che i tradimenti di Andrea Damante le abbiano dato più che tolto (sia dal punto di vista professionale che personale), la De Lellis ha risposto: "Probabilmente è così, ma avrei preferito avere meno successo e un fidanzato più bravo".

Parole al miele, infine, la romana le ha avute per il suo attuale compagno, Andrea Iannone: dopo aver raccontato il loro primo incontro (ad una gara di Moto GP alla quale ha accettato di assistere per accontentare il fratello), la 23enne ha confessato di sentirsi fortunatissima nell'avere affianco un uomo che ogni giorno le trasmette forza e sicurezza.