La scoperta della finta morte di Beth Spencer continua ad essere oggetto di discussione tra i vari protagonisti di Beautiful, chiamati a fare i conti con diverse vedute su quanto accaduto e sulle inevitabili conseguenze. E, certo, non potranno restarne immuni Ridge e Brooke che continueranno a litigare a causa del ruolo avuto da Thomas nel segreto dell'anno. Sebbene abbia riservato pesanti parole al figlio, dopo il suo risveglio dal coma, Ridge resterà fermo nella convinzione che il ragazzo debba essere aiutato e non possa perdere l'appoggio della famiglia.

Opposto sarà il punto di vista di Brooke, desiderosa di allontanare il figliastro da tutti coloro che ha fatto soffrire. A suo dire, anche il piccolo Douglas potrebbe essere in pericolo vicino a Thomas, considerando che nel recente passato è stato coinvolto negli intrighi del padre. Lo scontro tra i coniugi Forrester, con questi presupposti, sarà durissimo e porterà Ridge ad andarsene di casa.

Beautiful trame: Brooke vuole chiedere un ordine restrittivo

Le trame americane di Beautiful confermano che Brooke non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro con Thomas, nonostante sia stata lei a spingerlo dalla scogliera.

La Logan informerà Ridge della sua convinzione che il figliastro non possa più crescere Douglas e rappresenti per lui un pericolo. Affermerà di voler chiedere un ordine restrittivo contro il giovane stilista, convinta che Hope sia la persona perfetta per crescerlo e dargli la serenità di cui ha bisogno dopo la morte di Caroline. La replica di Ridge non potrà farsi attendere: ricorderà alla moglie di essere il padre di Thomas e di volere stare al suo fianco anche nei momenti difficili.

A suo dire, Douglas non dovrà essere allontanato dal papà dato che di recente ha dovuto dire addio anche alla mamma. Preciserà, infine, che la loro casa dovrà essere sempre aperta per il figlio, nonostante gli errori commessi nel recente passato. Ma Brooke non vorrà neppure prendere in considerazione la possibilità di aprire la porta della sua villa al ragazzo.

Ridge se ne va di casa ubriaco

Proseguendo con le trame americane di Beautiful, la discussione tra Ridge e Brooke non arriverà ad un punto in comune tanto che lo stilista se ne andrà di casa, in preda alla rabbia.

Troverà rifugio al Bikini Bar dove affogherà i suoi dispiaceri nell'alcool. In tale occasione sarà presente anche Carter, che si offrirà di riaccompagnare l'amico ma Ridge rifiuterà. Poco dopo, si presenterà nel locale anche Shauna Fulton, messa alla porta da Brooke solo pochi minuti prima. La madre di Flo si avvicinerà subito al Forrester e comincerà a parlare con lui, ammettendo di apprezzare le sue recenti azioni.

E da qui al tradimento il passo potrebbe essere breve.