Al via la prossima settimana su Rai1, precisamente martedì 17 settembre, la seconda stagione della Serie TV La strada di casa con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini.

La serie tv, nel corso della prima stagione, ha ottenuto un buon riscontro perchè è riuscita a mescolare mirabilmente i toni del giallo con quelli del rosa e, anche questa seconda stagione, si prospetta interessante e piena di colpi di scena.

La famiglia Morra

Fausto Morra (Alessio Boni) è il capofamiglia e insieme alla moglie (Lucrezia Lante Della Rovere) e ai figli gestisce una cascina lavorando in campagna e allevando dei bovini. La vita non è semplice e anche con la moglie le cose non vanno tanto bene. Fausto ad un certo punto, a causa di un incidente in auto, entra in coma per risvegliersi molti anni dopo senza ricordare niente del suo passato.

La sua famiglia intanto è andata avanti. La moglie Gloria ha modificato l'assetto di cascina Morra, ha avuto un bambino, il piccolo Martino, ultimo figlio di Fausto, nato quando l'uomo era in coma. Fausto deve cercare di capire chi era e se ha commesso dei reati cercando, allo stesso tempo, di ricucire i rapporti con la sua famiglia.

La nuova stagione

All'inizio di questa nuova serie troveremo Fausto ancora in difficoltà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

L'uomo è in Questura e viene interrogato per un nuovo omicidio così, Fausto, decide di raccontare tutto dall'inizio portanto il telespettatore indietro nel tempo e, in maniera ideologica, alla fine della prima stagione quando il capofamiglia dei Morra era stata arrestato per contraffazione di bestiame. Fausto racconta quindi di essere uscito dal carcere dopo aver pagato il suo debito con la giustizia e di aver scoperto dell'imminente matrimonio tra il figlio Lorenzo (Eugenio Franceschini) e Irene: Fausto racconta a ritroso tutti gli accadimenti.

Il giorno del matrimonio la sposa non si presenta. Inizialmente tutti pensano ad un ritardo che però diventa copioso e così scatta l'allarme. Irene si è uccisa perchè ha scoperto di un tradimento da parte di Lorenzo e non riuscendo a sopportarlo decide di farla finita.

Un secondo giallo entra poi in scena. Un ragazzino della casa famiglia dove lavorava Irene sparisce e le indagini si concentrano sui Morra. Riuscirà Fausto ancora una volta a venirne a capo?

Altre serie tv

Con l'arrivo di settembre la Rai ha dato il via a nuove serie tv. E' già iniziata la quinta stagione di Un passo dal cielo con Daniele Liotti, Enrico Iannello e Gianmarco Pozzoli. Mentre domenica 22 approderà su Rai 1 una nuova serie tv dal titolo "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" con Vanessa Scalera, Cesare Bocci e Giuseppe Zeno, la serie è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.