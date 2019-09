Tra poche settimane la famosa telenovela che ci riporta nei magici anni 60 riaprirà i battenti. Si tratta della serie televisiva Il Paradiso delle Signore che, a partire dal 14 ottobre 2019, sarà caratterizzata da numerose novità, grazie all’ingresso di nuovi personaggi. Due protagonisti della scorsa stagione entreranno in piena crisi a causa del new entry Marcello Barbieri. Quest’ultimo farà breccia nel cuore di Roberta Pellegrino, proprio quando il fidanzato della venere, cioè Federico Cattaneo, ritornerà a casa dopo essere stato lontano dai suoi familiari e dalla sua dolce metà per fare il militare.

Le probabilità che il fratello di Nicoletta possa perdere per sempre la fidanzata saranno abbastanza alte, perché la diretta interessata verrà conquistata dal nuovo arrivato in pochissimo tempo.

Roberta dimentica Federico tra le braccia di Marcello

Si preannunciano appassionanti e ricche di colpi di scena le nuove vicende della serie televisiva ambientata nel grande magazzino milanese. Dei nuovi arrivi porteranno una ventata d’aria fresca nelle trame.

Nella precedente stagione tra le tante coppie è nata anche quella formata da Roberta e Federico, interpretati rispettivamente da Federica De Benedettis, e Alessandro Fella. Come ricorderanno i telespettatori, la Pellegrino sognava di diventare la prima venere del Paradiso, invece il fratello di Nicoletta, nelle scene finali, si vide costretto ad intraprendere la carriera militare. Il figlio di Luciano non ha avuto altra scelta che accettare di stare lontano dalla sua fidanzata per ben diciotto mesi.

Finalmente grazie alle anticipazioni presenti sul web è possibile sapere se i due rimarranno insieme nonostante la lontananza per via del loro forte amore. Roberta, nei nuovi appuntamenti in programma su Rai 1 il mese prossimo, realizzerà finalmente il suo sogno, venendo assunta come venere al Paradiso Market. Gli spoiler rivelano anche che la Pellegrino non avrà soltanto occhi per il suo fidanzato.

In particolare, la venere universitaria perderà la testa per Marcello Barbieri (Pietro Masotti) nel momento poco opportuno, ovvero quando Federico farà ritorno a Milano dopo aver finito il servizio militare. La Pellegrino spiazzerà il suo storico fidanzato poiché, dopo essersi sentita sempre più attratta dal nuovo arrivato, si farà addirittura travolgere dalla passione dimenticandosi di essere già impegnata.

Nuovi ingressi e cambiamenti nella vita degli storici personaggi

Tra i new entry ci saranno anche Marina Fiore (Ludovica Coscione) e Flavia (Magdalena Grochowska) che, a quanto pare, saranno due nuove veneri. Alla famiglia Amato invece si aggiungerà Rocco, che farà molta fatica per riuscire ad abituarsi alla modernità del capoluogo lombardo. Il capo magazziniere Armando, interpretato da Pietro Genuardi, farà vivere un periodo di vera e propria rinascita ad Agnese.

A dare una scossa alle trame ci penserà anche Angela Barbieri (Alessia Debandi) che sarà il nuovo amore di Riccardo Guarnieri, visto che grazie a lei metterà un punto alla sua tormentata storia con Nicoletta. Nel paragrafo precedente è già stato anticipato quale sarà il ruolo dell’attore Pietro Masotti. Quest’ultimo vestirà i panni di Marcello Barbieri, un giovane spericolato che porterà scompiglio nella relazione tra Federico e Roberta. Ci saranno anche i ritorni di Anita Marini (Sara Ricci), Elsa Tadini (Claudia Vismara), e per finire quello di Clelia Calligaris (Enrica Pintore). Per quanto riguarda gli storici personaggi, Gabriella, dopo essere diventata la stilista del grande magazzino, non sarà più la stessa nei confronti del fidanzato Salvatore Amato. Anche Luciano e Silvia si ritroveranno nuovamente a lottare per salvare il loro matrimonio, che verrà ostacolato da un avvenimento inaspettato. Vittorio e Marta saranno alle prese con dei grossi problemi: i due scopriranno di non poter formare una famiglia. Per finire, Adelaide e Umberto si renderanno conto di amarsi.