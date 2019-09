La registrazione della 1^ puntata del trono over di Uomini e donne è stata davvero ricca di novità. Gli avvenimenti che si sono avvicendati sono stati davvero moltissimi. In maniera particolare si è rivelato interessante ed emozionante l'ingresso in studio di due ex protagonisti del parterre: Jara Gaspari e Nicola Balestra. I due si sono conosciuti all'interno del programma di Maria De Filippi un po' di tempo fa e da quel momento in poi non si sono più separati.

Qualche mese fa hanno annunciato su Instagram la splendida notizia circa la gravidanza di Jara. I fan sono andati in visibilio e per tale motivo, a distanza di un po' di tempo, sono tornati all'interno degli studi Mediaset per annunciare che il nascituro sarà un maschietto.

Jara e Nicola ospiti in studio nella 1^ registrazione del trono over di U&D

Jara e Nicola sono una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne.

I due ragazzi sono sempre stati particolarmente riservati, anche sui social. Rispetto ad altre ex coppie, infatti, non hanno mai esternato troppo la loro vita su Instagram. A ogni modo, quando il lieto evento è arrivato, nessuno dei due ha potuto fare a meno di annunciare la bella novella. Da quel momento in poi, infatti, i due ragazzi hanno incominciato a condividere numerosi contenuti relativi proprio alla gravidanza di Jara.

Tra i tanti avvenimenti avvenuti nel corso della 1^ registrazione del trono over di Uomini e Donne, la partecipazione di Jara e Nicola è stata tra le più importanti. Infatti la coppia annunciato di aspettare un maschietto. I due ragazzi sono apparsi parecchio emozionati, al punto tale da trasmettere gioia anche a tutto il pubblico presente in studio.

Il padre di Jara sarà un nuovo cavaliere del trono over

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, inoltre, c'è anche un'altra novità che riguarda la famiglia di Jara.

Il padre della ragazza, infatti, si è presentato alla corte di Maria De Filippi dicendo di essere intenzionato a trovare l'amore. L'uomo ha svelato di avere voglia di prendere parte a questa nuova avventura, nella speranza di avere la stessa fortuna di sua figlia. Per questo motivo è diventato, ufficialmente, un componente del parterre maschile. Riuscirà anche lui a trovare l'amore?

Oltre a tutto questo, la puntata è stata davvero movimentata.

Di particolare rilievo sono stati anche gli scontri di un'altra ex coppia del trono over, ovvero, Pamela Barretta e Stefano Torrese. I due, infatti, si sono lasciati dopo che la Barretta ha scoperto delle chat compromettenti del suo uomo con Roberta, un'altra dama del parterre femminile. Attualmente Stefano ha iniziato una frequentazione con Noel Formica, altro volto molto discusso del parterre femminile.