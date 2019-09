Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza!, il romanzo di un tradimento firmato Giulia De Lellis (in collaborazione con Stella Pulpo) approderà tra gli scaffali delle librerie il prossimo 17 settembre. Nel frattempo l'influencer romana ha voluto deliziare i suoi follower con qualche assaggio del suo racconto, pubblicando parte del testo sulle sue storie su Instagram e rilasciando importanti dichiarazioni nel corso di alcune interviste.

La più recente è quella pubblicata all'interno del numero dell'11 settembre del settimanale F, edito da Cairo Editore. L'ex corteggiatrice di Uomini & Donne, a cui è stata dedicata la copertina, ha risposto senza alcun filtro alle domande che le sono state poste in merito al suo libro e alla vita privata.

Giulia De Lellis ha chiamato le donne con cui Damante l'ha tradita

Al settimanale Giulia ha confessato di avere messo la sua esperienza per iscritto per aiutare tutte le donne che, come lei, ogni giorno scoprono di essere state tradite: per spingerle, insomma, ad asciugarsi le lacrime e a uscire di casa, facendosi belle solo per se stesse.

L'influencer ha ammesso che non è stato facile convivere con la consapevolezza di essere stata tradita, al punto che in un primo momento non è riuscita neanche ad assecondare i suoi sospetti e a indagare. All'ex fidanzato Andrea Damante, oggi, imputa anche gravi mancanze di rispetto, tutte portate avanti con abilità fino alla tragica scoperta: quella di "avere le corna".

Una volta maturato il misfatto, la De Lellis ha reagito non solo distruggendo alcuni beni dell'ex fidanzato – tra cui la Playstation – ma anche telefonando a tutte le donne che il dj veronese aveva incontrato di nascosto, per conoscere ogni dettaglio di quelle relazioni fugaci e passionali: "Ho chiamato le donne con cui mi era stato infedele. Avevo bisogno di farmi del male per capire, volevo andare in fondo".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Giulia e la storia con Iannone: 'Non tutto il male viene per nuocere'

Adesso Giulia è di nuovo felice e innamorata di un altro Andrea. Da qualche mese, infatti, la blogger ha una relazione con l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, il pilota di Moto GP Andrea Iannone, che ha conosciuto proprio grazie alla complicità di Damante. Così, anche se dopo tanto tempo, è finalmente riuscita a ricominciare.

Nel corso della stessa intervista ha spiegato che quando si viene traditi si è quasi obbligati a smettere di amare, anche se i sentimenti non svaniscono subito ed è quindi difficile resistere alla tentazione di perdonare.

Qualche ritorno di fiamma tra lei e Damante c'è stato, anche se la relazione non ha mai più raggiunto la stabilità iniziale.

Secondo Giulia però: "Non tutto il male viene per nuocere. Se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l’Andrea giusto. Andrea Iannone l’ho conosciuto proprio durante una cena dove mi portò il mio ex" ha dichiarato la 23enne di Ostia. In quell'occasione, ha spiegato la De Lellis, erano entrambi fidanzati e dunque la loro intesa si è limitata a pochi sguardi e nulla di più.

Giulia non gli aveva dato molta importanza, anzi non considerava l'attuale fidanzato neanche troppo simpatico. Iannone, invece, non ha mai dimenticato i suoi occhi e a distanza di un anno ha deciso di fare il primo passo.