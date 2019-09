Se la vendetta è un piatto che va servito freddo, Giulia De Lellis lo sta facendo alla grande. Manca sempre meno infatti all'uscita del suo libro, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", a cura di Mondadori, all'interno del quale la giovane racconta alcuni dettagli inediti della sua relazione con Andrea Damante, tradimenti compresi. Il volume è già in cima alle classifiche grazie alla possibilità di pre-order, e sarà disponibile in libreria a partire dal prossimo 17 settembre.

Nell'attesa, però, l'influencer romana sta regalando ai suo follower qualche piccolo spoiler. Dopo avere raccontato dell'ossessione dell'ex fidanzato per l'alimentazione e l'allenamento fisico, Giulia ha rivelato il modo in cui ha reagito una volta appreso che Damante l'ha tradita più volte.

'Migliaia di euro di danni sul pavimento'

Giulia ha scoperto di "avere le corna" nel mese di aprile 2018 e la sua reazione è stata tutt'altro che pacata.

"Vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi la PlayStation, la maledetta PlayStation!" si legge tra le poche righe pubblicate sul suo profilo Instagram. "Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente, provo un fremito di piacere [...] prendo i capi uno ad uno e li riduco in brandelli [...] Parlo da sola, adesso sì che sono pazza", continua.

Come accade nelle migliori sceneggiature cinematografiche, dunque, l'ex corteggiatrice e gieffina ha reagito d'istinto e ha trasformato il dolore in rabbia.

Il risultato? "Ho accumulato migliaia di euro di danni sul pavimento", confessa la De Lellis.

Poi, come avrebbe fatto qualsiasi giovane ragazza che scopre di essere tradita, si è accasciata sul pavimento e ha ceduto a un pianto disperato.

Nessuna reazione da parte di Damante

Se i follower sono letteralmente impazziti alla lettura degli spoiler, Damante ha mantenuto – fino a oggi – un dignitoso silenzio.

Il dj veronese, infatti, non ha commentato in alcun modo né l'uscita del libro, né le rivelazioni che lo riguardano.

Come già asserito, all'interno del volume la 23enne romana non racconta solo dei tradimenti subiti, ma anche di quanto fosse difficile stare insieme a colui che, a Uomini & Donne, l'aveva scelta come compagna. Stando alle sue dichiarazioni, Andrea la "costringeva" a mangiare in modo sano e ad allenarsi più volte a settimana, così che non perdesse la sua perfetta forma fisica.

Adesso, a un anno e mezzo dalla rottura, la giovane ha dichiarato di "stare da Dio".

Del resto, la sua carriera è in continua ascesa e la storia d'amore con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. Sebbene la relazione sia nata pochi mesi fa, i due convivono a Lugano all'interno della villa del pilota e di recente sono apparsi insieme sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia.