Al via domenica 22 settembre una nuova fiction Rai. Stiamo parlando di Imma Tataranni - sostituto procuratore tratta dai romanzi della famosa autrice Mariolina Venezia che ha all'attivo diverse pubblicazioni che hanno per protagonista Immacolata, detta Imma. Una donna forte che non fa sconti a nessuno e che ha imparato a non chiedere niente alla vita. Tutto quello che ha è merito suo, è una donna determinata e un po' sopra le righe che vive a Matera, città nella quale è ambiatata la Serie TV, e deve vedersela con i capi, i colleghi e i criminali. La serie, di sei puntate, è tratta dai romanzi: "Maltempo", "Come piante tra i sassi" e "Rione Serra Venerdì".

I romanzi

Dai tre romanzi "Maltempo", "Come piante tra i sassi" e "Rione Serra Venerdì" prenderà il via la serie tv che ha per protagonista Vanessa Scalera, volto noto di molte fiction. È Imma Tataranni, sostituto procuratore a Matera, 43 anni, bassina, capelli crespi e gusti improponibili. I cittadini di Matera, specie le signore, non la amano particolarmente ma lei non ha intenzione di cedere il passo alle critiche a va dritta per la sua strada.

Tra i casi con i quali dovrà confrontarsi quello di un ragazzo morto accoltellato che porta alla luce un losco passato che rischia di incrinare il presente. Imma non avrà a che fare solo con il lavoro e i coleghi ma nella sua vita ci sono anche un marito, una figlia adolescente troppo complicata e difficile da gestire a una suocera che si intromette nella sua vita e che, come Imma, ha un carattere forte. Le due regaleranno al pubblico momenti di ilarità.

La serie tv

Nel cast, oltre Vanessa Scalera nei pani della protagonista Imma, troveremo Massimiliano Gallo (che abbiamo visto nella serie Rai "I bastradi di Pizzofalcone" insieme ad Alessandro Gassmann e anche in "Sirene"), Cesare Bocci (il famoso Mimì Augello della fiction "Il commissario Montalbano" con Luca Zingaretti tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, serie che vedremo nel 2020 con dei nuovi epidosi.

Vedremo Bocci anche in una nuova serie tv intitolata "Fratelli Caputo" insieme a Nino Frassica). Tra gli altri attori presenti nel cast anche Ester Pantano, Carlo Buccirosso e Giuseppe Zeno. L'attore partenopeo sarà tra i protagonisti di un'altra serie Rai dal titolo "Angela" con Vanessa Incontrada. I due attori hanno lavorato insieme anche per la ficiton "Scomparsa" ambientata a San Benedetto del Tronto e, anche questa volta promettono di regalare al pubblico grandi emozioni con la storia truce e dolorosa della protagonsita.

Altre novità

Tante le serie tv in arrivo sulla Rai in questo perido, il 12 settembre arriva la quinta stagione di "Un passo dal cielo" con Daniele Liotti, il 16 la seconda serie de "La strada di casa" con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e Eugenio Franceschini.