Prosegue il tour promozionale di Giulia De Lellis in vista dell'uscita del suo primo libro. Nel fine settimana l'influencer è stata ospite di alcune trasmissioni Rai-Mediaset proprio per parlare di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è approdata anche al salotto televisivo di Mara Venier a Domenica In dove, tra le altre cose, si è soffermata anche sulle reazioni delle varie, presunte amanti di Andrea Damante quando sono state contattate da lei.

Il racconto di Giulia De Lellis e le chiamate alle amanti di Andrea Damante

Giulia ha svelato che quando è venuta a conoscenza dei vari tradimenti perpetrati da Andrea Damante nei suoi confronti, non ci ha pensato su due volte nel contattare personalmente le donne che erano state con il fidanzato per poterle "interrogare" direttamente e capire cosa fosse successo.

"Alle amanti ho detto di tutto. Ho chiesto loro conto di quello che avevano fatto", ha dichiarato la De Lellis a Domenica In.

Subito dopo ha aggiunto che alcune l'hanno addirittura bloccata sui social, mentre altre hanno preferito chiamarla per dirsi pentite di ciò che avevano fatto.

Insomma una situazione decisamente difficile per l'ex compagna di Damante, la quale non ha nascosto che in quei momenti è stata davvero malissimo: non usciva più di casa, non le andava di vedere altre persone e si era resa conto di aver toccato il fondo dopo aver telefonato alle presunte amanti.

Pochi giorni dopo, però, ha deciso di reagire, e per prima cosa ha sfogato la sua rabbia sugli effetti personali di Andrea.

Infatti anche nel programma condotto da Mara Venier la De Lellis ha sottolineato che ha rovinato i vestiti dell'ex fidanzato e che ha bagnato con l'acqua corrente la sua amata PlayStation e i giochi che custodiva gelosamente.

Le lacrime di Giulia a Domenica In: la nonna la fa commuovere

Mara Venier ha anche chiesto a Giulia come mai ci sia tutto questo interesse intorno al suo libro, e la 23enne ha replicato di non aver mai parlato prima di tutta questa vicenda del tradimento, e forse per questo motivo le sue "bimbe" (sono più di 4 milioni su Instagram) attendono con curiosità di scoprire cos'è realmente accaduto.

Non è mancato un momento di grande emozione nel corso della chiacchierata con la conduttrice veneta. L'ex concorrente del GF Vip, infatti, si è commossa quando le è stato mostrato un videomessaggio da parte di sua nonna, alla quale è legatissima nonostante la distanza che le separa.