L'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5 tornerà in onda regolarmente a partire da oggi, lunedì 16 settembre, quando alle 14:45 andrà in onda la prima attesa puntata di questa nuova stagione. Nel frattempo, però, nel corso delle scorse settimane sono state registrate già le prime puntate del trono classico e del trono over, le quali sono state a dir poco foriere di colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo sui due tronisti Alessandro e Giulio, i quali sono diventati già rivali in amore ma anche sul corteggiatore Javier, il quale è stato smascherato da una segnalazione e mandato via dal programma.

Uomini e donne, le prime anticipazioni sul trono classico

Nel dettaglio, infatti, le prime anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che Giulio ammetterà di essere rimasto molto colpito dalla corteggiatrice Veronica e di volerla così conoscere in esterna. I due, quindi, si vedranno fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e Giulio non nasconderà il suo imbarazzo nel momento in cui si trova a stretto contatto con la ragazza.

Quando torneranno in studio, però, la De Filippi informa Giulio che Veronica in un primo momento aveva ammesso di essere particolarmente attratta dall'altro tronista Alessandro, il quale coglie subito la palla al balzo e chiederà di poter conoscere meglio Veronica in un'esterna. Una richiesta che non farà fare i salti di gioia a Giulio Raselli e che darà il via alle prime rivalità tra i due tronisti di questa edizione, pronti a 'farsi la guerra' per conquistare il cuore della bella Veronica.

Chi dei due riuscirà a spuntarla?

Gli spoiler su queste prime puntate di Uomini e donne che vedremo in onda da oggi 16 settembre su Canale 5, inoltre, rivelano che ci sarà anche l'arrivo in studio di Javier, il tentatore che quest'estate ha fatto perdere la testa al pubblico di Temptation Island. Il ragazzo si metterà in gioco e proverà a conquistare il cuore della tronista Sara.

Javier viene mandato via dalla trasmissione

Peccato, però, che nel corso dell'ultima registrazione del programma di Canale 5 siano arrivate delle segnalazioni che lo riguardano.

Javier, infatti, avrebbe nascosto alla redazione la sua frequentazione con una ragazza che ha mandato degli screenshot compromettenti ad un giornalista che a sua volta li ha girati alla redazione del dating show di Canale 5.

Nel momento in cui Javier si troverà alle strette proverà a giustificarsi e ad inventare delle scuse, ma la reazione della De Filippi sarà dura e la conduttrice farà presente che già in passato ci sono stati casi di corteggiatori e tronisti che volevano fare i furbetti.

Alla fine Javier verrà mandato via da Sara.