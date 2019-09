Tina Cipollari si prepara all'atteso ritorno in video a Uomini e donne. Da oggi pomeriggio sarà nuovamente presente tutti i pomeriggi su Canale 5 nelle vesti di opinionista dello storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Tuttavia l'estate è stata decisamente 'golosa' per la Cipollari, la quale ha preso qualche chilo di troppo così come ha fatto presente proprio in una delle registrazioni di quest'anno di Uomini e donne e anche sui social, dove ha chiesto una taglia XL per un abito che doveva provare.

Tina Cipollari è ingrassata e a U&D rivela di voler perdere peso

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari in una delle registrazioni del trono over ha confessato alla padrona di casa di volersi mettere a dieta e di voler perdere quei chili in eccesso che aveva accumulato nel corso della stagione estiva.

Immediata la reazione della De Filippi, la quale ha fatto subito entrare in studio una bilancia per pesare la Cipollari e metterla alla prova.

Il verdetto finale è stato decisamente ostico: Tina al momento pensa 84 Kg ma l'opinionista ha ammesso che si impegnerà per smaltirne qualcuno al più presto e tornare così nuovamente in forma. Un aumento di peso confermato dalla Cipollari anche sui social. In una delle stories che ha postato in queste ultime ore, vediamo che Tina alle prese con la prova di alcuni capi di abbigliamento, si ritrova in mano una taglia Small ma senza troppe esitazioni chiederà alla commessa di portarle 'almeno una XL'.

Insomma la Cipollari non si fa problemi ad ammettere pubblicamente di essere ingrassata ed è forse anche per questa schiettezza e questo suo essere così naturale che il pubblico di Uomini e donne la ama e la segue con grande interesse tutti i pomeriggi in televisione.

L'ex marito di Tina Cipollari torna single: è finita tra Kikò e Ambra

Un'estate che tuttavia è stata felice dal punto di vista sentimentale.

Dopo la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, Tina ha ritrovato di nuovo il sorriso con Vincenzo Ferrara, con il quale ha trascorso gran parte dei mesi estivi, così come testimoniato dalle foto e dai video che lei stessa ha scelto di postare su Instagram.

Situazione differente, invece, per il suo ex compagno Kikò che sembrava aver trovato la 'donna della sua vita' all'interno della casa del Grande Fratello.

Chi ha seguito il reality show condotto da Barbara D'Urso sa bene che Kikò ha intrapreso una relazione con la bellissima Ambra, proseguita per qualche mese anche fuori dal contesto tv. Pochi giorni fa, però, ecco che Ambra ha spiazzato tutti confessando in un'intervista che la sua storia d'amore con Kikò era giunta al capolinea.