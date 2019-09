Nella carriera in ascesa di Giulia De Lellis, potrebbe esserci un'importante novità in arrivo: stando a quello che ha raccontato ieri su Instagram, la ragazza starebbe per incidere un disco. L'influencer ha informato i suoi tanti fan che presto avrà a che fare con una delle sue più grandi passioni: la musica. Anche se non si sa ancora se la romana scherzava quando ha dato questa notizia, non è passata inosservata la frecciatina che ha lanciato a chi la critica per qualunque cosa faccia.

Giulia spiazza: 'Dopo il libro, un disco'

A meno di una settimana dall'uscita del suo libro "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", Giulia De Lellis ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti stupiti. Ieri, 21 settembre, la ragazza ha usato i social network per far sapere ai suoi fan che presto debutterà nel mondo della musica: la romana pare si stia preparando per vestire i panni di una cantante.

Dopo aver improvvisato alcuni brani su Instagram, l'influencer ha detto: "Ho una novità che devo darvi assolutamente".

"Dopo il libro, farò un disco", ha dichiarato la 23enne alcune ore fa.

Se l'ex fidanzata di Andrea Damante stesse scherzando oppure no quando ha riportato questa news, non lo si sa ancora, ma il commento che ha fatto subito dopo, è da non perdere.

"Almeno qualcuno avrà un altro motivo per insultarmi", ha detto Giulia con il sorriso sulle labbra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Sono tante, infatti, le critiche che la De Lellis ha ricevuto da quando ha lanciato il suo primo progetto editoriale: sapendo che la giovane ha letto pochissimi libri, è parso assurdo a molti che un "colosso" come la Mondadori le abbia proposto insistentemente di scriverne uno sulla sua vita sentimentale.

Boom di vendite per il libro della De Lellis

Se Giulia farà un disco oppure la sua era soltanto una provocazione, è presto per dirlo, fatto sta che ogni cosa che fa o dice la ragazza diventa uno spunto di discussione per gli appassionati di Gossip.

Le tante polemiche che ci sono state sul romanzo uscito lo scorso 17 settembre, non hanno impedito alla De Lellis di far registrare un record di vendite in meno di una settimana.

Stando a quello che ha detto Maria De Filippi durante la prima puntata di Amici Celebrities, il romanzo dell'influencer ha venduto più di 40mila copie, alle quali vanno sommate le oltre 130mila che sono state preordinate dai fan nelle scorse settimane.

Attualmente, infatti, "Le corna stano bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" è primo in tutte le classifiche di vendita (un risultato destinato a durare visto che Giulia ha cominciato a fare i firma copie in giro per l'Italia), ed ha superato anche l'ultimo progetto editoriale di Stephen King.