Prosegue l'appuntamento in prima serata su Canale 5 con Temptation Island versione 'Vip'. Il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi è giunto alla sua terza puntata di programmazione che vedremo in onda lunedì 23 settembre in prime time dalle 21:30 circa. Un appuntamento che si preannuncia ricchissimo di colpi di scena per tutte le coppie che sono rimaste in gara, in particolar modo per Anna Pettinelli che chiederà il falò anticipatamente e per Serena Enardu che avrà un momento di sconforto e la vedremo scoppiare in lacrime.

Temptation Island Vip, le anticipazioni sulla terza puntata: le lacrime di Serena Enardu

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation island Vip in onda lunedì sera su Canale 5 rivelano che per Serena Enardu, dopo l'avvicinamento con uno dei tentatori del villaggio, avrà un momento di grande sconforto.

La ragazza, infatti, scoppierà in lacrime all'interno del villaggio delle tentazioni ripensando forse a quello che è accaduto nel corso di queste prime settimane. Il suo fidanzato Pago, infatti, non sta gradendo tantissimo il comportamento della ragazza, la quale si è lasciata andare un po' troppo con il tentatore, non solo con i gesti ma anche con le parole.

E poi ancora gli spoiler della puntata del 23 settembre rivelano che anche per Anna Pettinelli la situazione all'interno del villaggio diventerà particolarmente complicata da gestire.

Alessia Marcuzzi, infatti, metterà la speaker radiofonica al cospetto di un filmato che la renderà particolarmente nervosa.

Al termine di questo filmato, infatti, la Pettinelli andrà su tutte le furie e chiederà alla conduttrice di Temptation Island di avere subito un confronto immediato con il suo fidanzato, in quanto stufa di quello che sta facendo e di come si sta comportando dall'altra parte del villaggio. Il fidanzato della Pettinelli accetterà questo confronto chiesto in maniera anticipata oppure andrà avanti per la sua strada?

Simone riceve una comunicazione dalla Marcuzzi che riguarda Chiara

Le anticipazioni sulla terza puntata del reality show Mediaset, inoltre, rivelano che ci saranno delle novità anche per Simone Bonaccorsi, fidanzato con Chiara Esposito. La Marcuzzi, infatti, chiamerà Simone in disparte per metterlo al corrente di una richiesta di Chiara, la quale sostiene di aver raggiunto una consapevolezza importante all'interno del villaggio.

Occhi puntati anche su Gabriele, il quale si troverà al cospetto di un filmato che riguarda la sua fidanzata e che lo lascerà visibilmente provato e amareggiato. Cosa sarà successo? L'appuntamento è per il 23 settembre in prime time su Canale 5.