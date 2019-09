Nell'ultimo periodo, tantissime persone stanno criticando l'inedito romanzo dell'ex tronista Giulia de Lellis che nonostante tutto sta riscuotendo un inaspettato e grande successo. Uscito in tutti gli store da pochi giorni, il manoscritto "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza" è in prima posizione nelle classifiche di vendita. La conduttrice di 'Amici' e 'C'è posta per te', Maria De Filippi, durante uno sketch con i comici Pio e Amedeo ad Amici, ha affermato che l'opera riguardante i vari tradimenti è stata comprata da quasi cinquantamila lettori, senza contare le migliaia di preordinazioni dei mesi precedenti.

Migliaia di copie vendute anche nelle librerie

La giovane Influencer, Giulia de Lellis, iniziò a scrivere il romanzo qualche mese fa, chiedendo l'aiuto della talentuosa scrittrice Stella Pulpo. La scelta della donna di iniziare a dar vita ad un progetto molto insolito rispetto agli altri, aveva inizialmente fatto nascere qualche dubbio nei vari editori, ma inaspettatamente il volume si è trasformato in un vero e proprio successo.

Inoltre, prima che il libro venisse pubblicato online e distribuito nelle molteplici biblioteche e librerie italiane il 17 settembre, il celebre Francesco Facchinetti, aveva anticipato all'affezionato pubblico che più di centomila fan avevano preordinato il romanzo. Perciò, si parla di ottimi risultati che la "Mondadori" e la donna hanno raggiunto.

Colei che ha informato il pubblico riguardo le 40mila copie che ha venduto il romanzo dedicato agli uomini che hanno tradito la fiducia della ragazza come Andrea Damante, è stata Maria de Filippi, la quale ha divulgato la notizia durante il primo episodio dello show televisivo "Amici Celebrities". Divertita e provocata dagli attori Pio e Amedeo, riguardo l'inedito manoscritto della giovane de Lellis, la conduttrice ha annunciato che Giulia sta raggiungendo un grande risultato con le copie vendute e soprattutto con la posizione in classifica (meglio di Stephen King).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Andrea Damante dice la sua a 'Verissimo'

Facendo due conti, il numero di copie che sono state acquistate nel corso dell'ultima settimana arriva a 170.000.

Nonostante la fanciulla non ambisca ad avere successo nel campo della scrittura, è riuscita a raccontare in maniera dettagliata tantissimi segreti riguardanti la forte relazione avuta e le continue e numerose delusioni avute.

L'ex di Giulia e protagonista dell'opera, Andrea Damante, ha detto la sua opinione e ha fatto il suo intervento in un'intervista a Verissimo, confessando che moltissimi fatti inclusi nel progetto, sono falsi.

Infatti, secondo il modello, i due ragazzi hanno chiuso la breve e intensa storia d'amore a causa di numerosi litigi e non per i presunti tradimenti denunciati dalla De Lellis.