Amici Celebrities è finalmente iniziato con la primissima puntata andata in onda sabato 21 settembre. Tra gli ospiti ci sono stati Pio e Amedeo che, come al solito, non hanno fatto sconti a nessuno. Infatti, l'amato duo comico ha scherzato sulla politica, tirando in ballo Salvini, Renzi e Conte, e poi ha fatto qualche battutina pungente sui vip dello spettacolo ed, in particolare, su Giulia De Lellis e Marco Carta.

Quest'ultimo è stato preso di mira dai due pugliesi per il presunto furto alla Rinascente. Una situazione che ha un po' infastidito Maria De Filippi che è intervenuta con una "tiratina di orecchie".

Maria De Filippi difende Carta

Nel corso della prima puntata di Amici Celebrities, Pio e Amedeo hanno intrattenuto il pubblico con una gag e una serie di battute. "Maria, non dirmi che tu ti sei lasciata con Maurizio perché altrimenti cade la baracca, poi si finisce a rubare come Marco Carta che poi...

comprati su Amazon il coso che leva l'antitaccheggio, no?" ha ironizzato il duo comico pugliese. Maria De Filippi ha replicato alla battuta affermando: "Marco non ha rubato". Un pensiero che la padrona di casa ha ribadito una seconda volta: segno che la moglie di Costanzo si fida ciecamente di quello che da mesi dichiara il vincitore di Sanremo 2009. Un atteggiamento che indica che Marco e Maria sono ancora piuttosto legati nonostante siano trascorsi una decina di anni dal trionfo dell'artista sardo ad Amici.

Marco Carta ospite a Live-Non è la D'Urso

Marco Carta sarà ospite nella puntata di questa sera, domenica 22 settembre, di Live-Non è la D'Urso dove tornerà a parlare del caso che l'ha visto coinvolto. Il cantante però ha già raccontato la sua versione dei fatti nella trasmissione dichiarandosi sempre innocente. In questi ultimi giorni, però, si è svolta la prima udienza del processo che vede Carta sotto accusa per furto. I legali hanno chiesto che venga giudicato con rito abbreviato condizionato all'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

I legali del cantante: 'Marco non ha compiuto reati'

Stando a quanto hanno dichiarato gli avvocati Marco Carta non avrebbe compiuto nessun fatto illecito: "Da quei filmati si nota che Marco non ha compiuto alcun reato". L'artista ha deciso di non assistere all'udienza. "Lui è sotto agitazione perché non ha mai visto un'aula di tribunale in vita sua anche se è certo della sua innocenza. Non si è presentato perché questa vicenda gli ha procurato molti problemi, per lui è stato uno tsunami come per tutti quelli che vengono coinvolti in avvenimenti giudiziari" - hanno precisato i legali.

La prossima udienza è fissata per il 31 ottobre e non è escluso che, al termine della quale, venga pronunciata la sentenza.