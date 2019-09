A neppure 24 ore di distanza dalla diffusione del Gossip sul presunto incontro passionale tra Guendalina Canessa e Andrea Damante, uno dei diretti interessati è intervenuto sui social network per fare chiarezza a riguardo. L'influencer ha usato Instagram per smentire con fermezza le voci che sono circolate sul suo conto, confermando il rapporto d'amicizia che ha con Giulia De Lellis da tanto tempo.

Guendalina non sta con Damante: la precisazione sui social

Da ieri, venerdì 20 settembre, sul web non si parla d'altro: Guendalina Canessa è stata sorpresa dai fan mentre registrava delle Instagram Stories in una location che a tanti è parsa identica a quella nella quale vive Andrea Damante. Deianira Marzano ha riportato le segnalazioni di alcuni internauti che hanno notato l'estrema somiglianza del terrazzo nel quale stava l'influencer con quello dell'abitazione del dj.

Pare, inoltre, che nei video incriminati l'ex gieffina indossasse una maglietta che è stata vista spesso addosso al tronista.

Se l'ex della De Lellis non ha ancora commentato quest'ennesimo gossip sulla sua vita privata, l'opinionista Mediaset ha scelto i social network per fare un'importante precisazione: "Mai e poi mai con i fidanzati, oppure gli ex storici, delle mie amiche. Martedì pomeriggio, probabilmente, avrò modi di spiegare bene tutti i dettagli.

E poi, per quelle persone che mi hanno offeso, pretendo delle scuse ", ha fatto sapere Guenda tramite il suo account personale.

L'amica alla quale si riferiva la ragazza è, sicuramente, Giulia, a favore della quale la Canessa si è esposta più volte in passato, quando si cominciò a parlare dei tradimenti che ha ricevuto da parte di Damante.

Andrea è single: la conferma a Verissimo

Guendalina Canessa, dunque, non è la nuova fiamma di Andrea Damante.

Come ha confermato lui stesso nell'intervista che ha rilasciato a Verissimo il 21 settembre, il dj è ancora single. A Silvia Toffanin, che gli ha chiesto di commentare quello che Giulia ha raccontato nel libro, l'ex tronista di Uomini e donne ha fatto sapere che molte delle cose che ha scritto non corrispondono alla realtà: "C'è tanto di romanzato. Alcune frasi sono state messe lì per vendere più copie".

Il ragazzo ha anche smentito di aver tradito l'influencer con tante donne: "È successo soltanto due volte. Ho ceduto alla tentazione, ma non c'era trasporto".

Andrea si è anche lamentato della parte del romanzo in cui viene descritto come un uomo che impedisce alla fidanzata di mangiare cibi non sani oppure obbliga l'altra ad allenarsi: "Questo mi ha dato molto fastidio, anche perché non corrisponde alla realtà dei fatti.

Lei per fortuna ha smentito tutto".