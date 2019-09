Una delle protagoniste della soap opera Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, nei prossimi episodi italiani vivrà dei brutti momenti proprio quando sembrerà essere tornato il sereno nella sua vita. Elsa Laguna dopo aver ritrovato la serenità perduta con Isaac Guerrero, farà nuovamente i conti con la sua rivale Antolina Ramos. Quest’ultima a seguito del decesso di Juanote, per la precisione del vero padre del figlio che aspettava, tornerà a Puente Viejo e si servirà del fatto di essere ancora sposata con il carpentiere per vendicarsi.

La sorella del defunto Jesus oltre ad essere immediatamente arrestata dalle forze dell’ordine con l’accusa di adulterio, verrà aggredita numerose volte da una compagna di cella molto pericolosa ingaggiata dalla moglie del falegname che la torturerà fino a farla ammalare.

Alvaro truffa Elsa, Juanote smaschera Antolina

Non sono per niente buone, le anticipazioni delle puntate che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana.

A breve Elsa Laguna cadrà nella trappola architettata da Antolina e Alvaro per farla allontanare in modo definitivo da Isaac. Tutto comincerà quando il Fernandez si vedrà costretto ad allearsi con l’ex ancella quando la donna le farà presente di essere al corrente delle sue vere intenzioni, ovvero di voler conquistare la sua rivale per derubarla. Il sostituto di Zabaleta con l’aiuto della moglie del falegname farà breccia nel cuore di Elsa, visto che la diretta interessata accetterà di sposarlo nonostante Isaac tenterà più volte di farle capire che l’uomo che ha scelto non è affatto una buona persona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Il medico non rispetterà l’accordo stretto con Antolina, poiché il giorno delle sue nozze non rimetterà piede a Puente Viejo, facendo sprofondare la sua promessa sposa nello sconforto totale. La Laguna tramite una lettera apprenderà che il Fernandez oltre ad abbandonarla all’altare si è impossessato di tutti i suoi averi. Isaac come al solito si intrometterà nella questione, riuscendo a rintracciare Alvaro.

Quest’ultimo dopo essere stato messo alle stretta dal carpentiere lo farà rimanere senza parole, rivelandogli di essere riuscito ad ingannare la sua ex fidanzata grazie a sua moglie Antolina, e non solo. L’amico di Matias scoprirà anche che il figlio che perse la Ramos non era suo. Dopo aver aperto finalmente gli occhi, il Guerrero smaschererà la moglie con l’aiuto di Juanote, l’uomo da cui la diabolica bionda si fece mettere incinta soltanto per averlo tutto per sé.

La moglie di Isaac si vendica, la Laguna picchiata brutalmente

Messa con le spalle al muro a causa dell’arrivo del suo amante, la perfida Antolina non avrà altra scelta che fuggire da Puente Viejo. L’improvvisa assenza della malefica donna dal paese iberico, permetterà ad Isaac ed Elsa di ricongiungersi, tornando a vivere sotto lo stesso tetto. La felicità della coppia durerà poco per via della morte di Juanote, che passerà a miglior vita per colpa di una malattia congenita senza poter testimoniare contro Antolina davanti al giudice.

La Ramos quando avrà la certezza di essersi sbarazzata dell’uomo che ha utilizzato per poter sposare il Guerrero, rimetterà piede nella cittadina iberica per farla pagare ai due innamorati. L’ex ancella accuserà la Laguna e il marito di adulterio, riuscendo nel suo intento. La sorella del defunto Jesus infatti dopo essere stata denunciata finirà in galera. Il Guerrero deciso a far scagionare la sua amata si consulterà con un avvocato, che sfortunatamente gli farà sapere che la situazione è abbastanza complicata. Con il passare dei giorni Elsa vivrà un vero e proprio inferno in carcere, venendo maltrattata da un’altra detenuta chiamata Rufina che si rivelerà essere una complice di Antolina. Le pessime condizioni della Laguna desteranno parecchia preoccupazione a Consuelo. L’anziana donna non si sbaglierà affatto a temere il peggio, dato che l’ex fidanzata di Isaac a causa dei brutali maltrattamenti subiti verrà ricoverata in ospedale. Elsa dopo aver ripreso conoscenza grazie al dottor Zabaleta si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.