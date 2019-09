È ufficialmente iniziata la seconda stagione di Temptation Island Vip e già dalla prima puntata le coppie entrate in crisi sono quattro su sei, ma la prima ad essere posta sotto i riflettori è stata quella formata da Pago e Serena. Dopo poche ore dal momento del saluto per recarsi nei rispettivi villaggi, il cantante è stato subito chiamato nel pinnettu per vedere la fidanzata in lacrime mentre parla della sua relazione con lui, ammettendo di avere dei problemi: “Dopo sei anni e mezzo ho voglia di essere stimolata in tanti altri modi che lui non riesce a capire.

A lui interessa assecondare e soddisfare il suo di amore ed io mi sforzo molto a volte per stare con lui, perché a volte non ne ho proprio voglia. Lui invece non guarda bene Serena, non sono completamente felice. La stima e l’affetto c’è ed è forte, ma non so se è quello di una coppia, se è quello che vorrei io. Forse sono molto sognatrice, vorrei una cosa diversa, non ce l’ho e mi dispiace, però non è sempre facile trovare una persona così pulita e siccome io ho la fortuna di averla mi dico che se manca qualcosa posso anche lasciare così”.

Tre chiamate al pinnettu per Pago

Non trascorrono molte ore e Pago viene nuovamente chiamato nel pinnettu: Serena, parlando con alcuni tentatori, si confida dicendo di sentirsi tutto il peso delle responsabilità sulle sue spalle e di non volere una situazione così pesante per tutta la vita. Le immagini mostrano poi l’ex tronista compiaciuta verso il tentatore Alessandro. Ed è proprio con lui che si confida l’ex tronista affermando: “Secondo me nonostante tutto lui (Pago) non mi conosce profondamente bene, perché io gli ho palesato diverse volte delle difficoltà e lui mi ha risposto di non vederle, ma se te le sto dicendo vuol dire che sono in difficoltà, perché fa muro.

Alla fine, ti passa la fantasia di fare tante cose, siamo in quella fase dove bisogna capire se c’è da prendere una decisione in un senso o nell’altro”. Il video si conclude con Serena che, parlando alle altre fidanzate, esclama: “A me piacerebbe un uomo che mi stimoli, mi sono stufata”. Dopo poche ore, Pago ancora una volta è chiamato nel pinnettu: Serena mentre è in spiaggia con il tentatore Alessandro gli confida di volere una persona con cui crescere, progettare, fare delle cose, invece si sente ferma sempre allo stesso punto, da qualche anno: “Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho”. Il cantante alla vista di questi video si mostra molto triste ed amareggiato.

Il primo amaro falò

I filmati per Pago non sono finiti e al primo falò dei fidanzati Alessia Marcuzzi gli mostra ben tre video. Prima però, il cantante spiega alla conduttrice di non volere che Serena si accontenti di una brava persona, come l’ha definito lei, ma vuole che sia felice al 100% che sia con lui o senza. Gli vengono quindi mostrati i tre video durante i quali l'ex tronista si avvicina sempre di più al tentatore Alessandro: "Non c’è niente di interessante da fare, di nuovo, io non mi accontento mai e spero di non farlo mai nella vita.

Cioè, non sono neanche molto esigente, però mi piacerebbe a volte essere proprio travolta, mi piacerebbe a volte anche sentire un’emozione". Nei video inoltre viene mostrata Serena mentre si fa un tuffo notturno col single Alessandro e mentre afferma, uscendo dall'acqua “Sono ufficialmente single”.

Pago alla vista di queste immagini ammette che forse non la conosce profondamente, perché non ha mai voluto vedere alcuni suoi lati, perché non gli piacciono.

Gli viene quindi mostrato il terzo filmato in cui Serena ribadisce di avere ormai una vita un po’ piatta e rivolgendosi al single Alessandro afferma: "Di te mi piace che fai tutto con molta delicatezza ed educazione, in punta di piedi cerchi di essere molto gentile, mi piace". Alessandro non aspetta un secondo e le risponde “Io con te ho comunque un feeling particolare, quando mi alzo la mattina di andare a parlare con le altre persone non mi interessa, mi piace parlare con te, ma proprio da subito ho sentito quella cosa lì, cioè sto bene, sto molto bene" e l'ex tronista risponde che anche per lei è la stessa cosa. Il filmato termina con Serena mentre balla, anche in modo seducente, col single Alessandro.

Alla vista di queste immagini Pago, con gli occhi lucidi, ammette di aver voglia di piangere: "Ma questa da dove è venuta fuori? Ma io ho passato sei anni e mezzo con lei? Ma siamo veramente fuori di testa” e decide di non terminare il filmato. “Non so cosa dire, sono allibito, questa flirta in una maniera... sono allibito" ma poi ammette "se decido di chiudere una porta la chiudo e a volte faccio fatica a chiuderla perché so che poi non la riapro più. Non siamo ragazzini, lei può fare quello che vuole, può ballare, ma mi sta mancando di rispetto, non solo col ballo, ma anche con le parole. L’ho sempre trattata come una principessa, ho tutti i miei difetti, ma non mi merito assolutamente una cosa così. Se vedo una roba del genere io inizio già a prendere le chiavi di quella porta e non torno indietro”. Una volta rientrato nel villaggio Pago scoppia a piangere.

Dopo il cantante, è il momento del falò anche per Serena che prima di sapere se c'è qualche video per lei confessa di soffrire molto per il fatto che Pago riesce a rendere pesanti anche i momenti di leggerezza: per lei però non ci sono video da vedere.