Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che prossimamente molti colpi di scena cambieranno le vite dei personaggi protagonisti. Ci sarà la possibile morte di Fernando, il figlio do Olmo che vorrà far sparire Puente Viejo. Maria riuscirà a mettere fine a tutte le sofferenze che ha dovuto patire negli anni a causa dell'ex marito.

Nelle trame spagnole la Castaneda potrebbe aver ucciso il suo ex marito

Nelle trame iberiche, la giovane Castaneda prenderà una sofferta decisione, dopo che il Mesia deciderà di radere al suolo completamente Puente Viejo.

Il figlio di Olmo darà fuoco al paese, distruggendo diverse abitazioni e tra queste ci sarà anche la Casona. In questa occasione, Maria potrebbe scegliere di porre fine alla vita del perfido ex marito. Le anticipazioni spagnole non hanno specificato infatti cosa accadrà tra i due. Fernando e Maria si troveranno insieme alla Casona e lui le dirà di aver deciso che moriranno insieme, tra le fiamme. A questo punto la giovane donna prenderà in mano la situazione decidendo di reagire e, con un'arma, minaccerà l'uomo.

Mentre avrà la pistola puntata contro Fernando, Maria ripenserà a tutte le pene che ha dovuto sopportare a causa della follia dell'uomo e coglierà quella occasione per vendicarsi. Molti telespettatori saranno preparati a questo evento, perché nel salto temporale previsto, il personaggio di Fernando non sarà più presente. La Castaneda successivamente, lascerà la Casona in fiamme.

Per Maria comincerà una nuova vita insieme alla sua famiglia e a Gonzalo

Da quel momento per Maria comincerà una nuova vita, in quanto potrà riabbracciare i suoi bambini e Emilia e Alfonso.

Inoltre, le anticipazioni delle trame spagnole de Il Segreto raccontano che Maria farà finalmente ritorno a Cuba dove si ricongiungerà con Gonzalo. I due potranno iniziare una nuova vita insieme e godersi il meritato lieto fine.

Il grande incendio causato da Fernando, porterà a diversi cambiamenti all'interno delle trame de Il Segreto. Alcuni personaggi lasceranno Puente Viejo ma non la soap opera dopo il terribile accaduto e tra questi ci saranno Donna Francisca e Raimundo.

Tuttavia ci saranno molti nuovi personaggi che entreranno a far parte della grande soap iberica, regalando ai telespettatori nuove storyline da seguire e a cui appassionarsi. Non resta che aspettare di vedere come si evolveranno le molteplici situazioni e se la Montenegro farà il suo ritorno a Puente Viejo.

La soap spagnola di successo, firmata da Aurora Guerra, va in onda tutti i giorni della settimana a partire dalle 15.30 su canale 5 dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica intorno alle 15.20.