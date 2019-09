Serena Enardu e Pago sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island Vip. La coppia, durante la seconda puntata, ha dato l'idea di essere sempre più distante, tanto che i fan pensano ad un probabile addio che possa arrivare da un momento all'altro.

L'ex tronista di Uomini e Donne, nella seconda puntata del docu-reality, ha confermato l'avvicinamento al single Alessandro. I due continuano a trascorrere molto tempo insieme, tanto che questa affinità è stata notata da tutti all'interno del villaggio delle fidanzate.

Pago, dopo essere stato chiamato per l'ennesima volta nel 'pinnettu', ha confessato di essere arrivato sul punto di abbandonare il programma. In un secondo momento, però, ha deciso di rimanere per vedere fino a che punto si spingerà la sua donna.

Il cantautore ha spiegato di essere rimasto sorpreso dal comportamento della Enardu. Dopo aver visto un video della sua fidanzata, ha dichiarato: "Vedo che lui è molto preso.

Anche lei a volte, ma non capisco, mi dispiace per la nostra storia". Pago, poi, ha ironizzato per aver visto un video in cui Serena e Alessandro sono usciti in esterna: "E' tornata a fare la tronista".

Tuttavia, va detto che in esterna la Enardu ha fatto chiarezza con il suo tentatore, ricordandogli la sua attuale situazione sentimentale. A quel punto, Pago, rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi, ha tratto le sue conclusioni: "La vedo un po' confusa".

Serena Enardu: 'Vediamo le cose in modo diverso'

Come già detto, Serena Enardu e Pago sembrano essere sempre più distanti. Una volta arrivato il turno delle ragazze al falò, l'ex tronista di Uomini e Donne è rimasta sorpresa di aver visto un video del suo fidanzato mentre si confida con la single Valentina. Serena, al termine del video, ha confessato: "Vediamo le cose in modo diverso". Stando al racconto della protagonista di Temptation Island Vip, lei e il suo fidanzato avrebbero due modi e due stili di vita differenti.

Lei è una mamma a tempo pieno, in cui gli unici giorni liberi sono quelli del fine settimana. Pago, invece, nel fine settimana, è sempre fuori per i suoi impegni di lavoro. Chissà se i due riusciranno ad appianare o meno le loro incomprensioni.

Giovanni Conversano: nuova stoccata alla ex

Giovanni Conversano, durante la seconda puntata di Temptation Island, è tornato ad attaccare la sua ex fidanzata.

Il giovane ha pubblicato una Instagram Stories ambigua sul web, dove chiedeva di essere informato su come stavano andando le cose. Poco dopo ha fatto chiarezza, spiegando che si trovava ad una festa di compleanno e aveva disponibile solo il 5% di batteria. Poi la frecciatina alla sua ex fidanzata: "Speriamo di non proseguire con le figuracce". Quest'ultima frase ha lasciato intendere il fatto che Conversano alludesse al percorso di Serena Enardu a Temptation Island Vip.