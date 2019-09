Una nuova trama tutta da scoprire partirà fra qualche settimana nelle puntate italiane de Il Segreto e vedrà come protagonisti Severo, Prudencio e la sempre presente Donna Francisca. Dopo l'uscita di scena di Saul e Julieta, che fuggiranno per salvare dalle accuse di omicidio Carmelo e Don Berengario, le vicende si sposteranno sul tentativo di Santacruz di avviare finalmente le nuove risaie. Purtroppo, vista la lunga battaglia con i Molero, per lui sarà difficile dare il via a questa nuova attività a causa della mancanza del denaro necessario.

Chiederà quindi aiuto a Prudencio, che, nei prossimi mesi, continuerà a 'dilettarsi' nel suo lavoro da strozzino. Il fratello di Saul sembrerà disposto ad accettare di prestare il denaro al compaesano ma, su consiglio della Montenegro, detterà delle condizioni che rischieranno di compromettere ancora di più le finanze di Severo.

Il Segreto anticipazioni: il consiglio di Francisca a Prudencio

Saranno ben 3000 le pesetas di cui Severo avrà bisogno per avviare la sua attività nella risaia.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che l'imprenditore si rivolgerà a Prudencio per entrare in possesso di tale denaro. Quest'ultimo, infatti, si impegnerà anche nella sua doppia attività di usuraio oltre che nella gestione del negozio di vini, un tempo di proprietà di Fè. Il fratello di Saul sarà inizialmente indeciso sul da farsi, considerando l'importanza della cifra richiesta. Solo allora scenderà in campo Donna Francisca che gli consiglierà di accettare anche se ad una condizione: Severo potrà ottenere il denaro ma dovrà consegnare a Prudencio, come garanzia, i documenti delle sue proprietà. Se dunque in futuro non sarà in grado di restituire il prestito, il marito di Irene dovrà consegnare i suoi averi al suo usuraio.

Trame Il Segreto: Severo nei guai per il crollo del prezzo del riso

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Severo scenderà a patti con il suo usuraio, certo che la sua nuova attività riuscirà a permettergli di pagare il grosso debito. Purtroppo si sbaglierà perché non farà i conti con l'ennesimo intrigo ordito da Donna Francisca. La ricca signora farà in modo che il prezzo del riso cali drasticamente, acquistandone in prima persona un grosso quantitativo.

Per tale motivo, nonostante il buon raccolto, per Severo sarà impossibile fronteggiare il debito con Prudencio. All'insaputa di Irene e Carmelo, l'imprenditore non avrà tempo da perdere per convincere l'usuraio a pazientare per ottenere il denaro ma l'uomo non vorrà sentire ragioni, pronto ad impossessarsi delle proprietà del compaesano. I Santacruz potrebbero, dunque, finire sul lastrico ancora una volta.