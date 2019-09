Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera scritta da William J. Bell e Lee Phillip Bell, in onda tutti i giorni su Canale 5. Le trame americane trasmesse a settembre sulla Cbs rivelano che Bill Spencer sprofonderà nella più nera disperazione quando scoprirà che Katie Logan ha bisogno di un trapianto di reni sopraggiunto dopo uno svenimento.

Beautiful: Katie sviene davanti a Bill

Le anticipazioni di Beautiful annunciano tempi duri per Katie, ricoverata in gravissime condizioni dopo il malore accorso nella sua camera da letto.

La Logan, infatti, accuserà un forte mal di schiena, tanto da volersi sdraiare sul letto.

Tutto avrà inizio quando Bill noterà un estremo pallore sul volto dalla fidanzata. Di conseguenza, Katie accetterà di recarsi in clinica per un accertamento diagnostico. Purtroppo la donna piomberà in terra priva di sensi prima di poter raggiungere l'ambulatorio medico. Lo Spencer disperato chiamerà subito i soccorsi.

In questi momenti concitati, il magnate rinnoverà il suo amore a Katie, ormai tra la vita e la morte. In ospedale, i sanitari riusciranno a rianimare la madre di Will, la quale scoprirà la causa del suo svenimento.

La sorella di Brooke necessita di un trapianto di reni

Nelle puntate americane di Beautiful in onda a settembre sulla Cbs, Katie scoprirà che il problema ai reni è causato dai medicinali che aveva dovuto assumere per contrastare il rigetto seguito al trapianto di cuore di alcuni anni prima.

Per tutti questi motivi, il dottor Armstrong rivelerà alla sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang) che i suoi reni sono irrimediabilmente danneggiati, tanto da doverla sottoporre urgentemente alla dialisi. Un modo per arginare l'insufficienza renale, sebbene sia indispensabile un trapianto di rene. Se Brooke sarà disperata per la sorella, Thomas Forrester approfitterà di questi momenti per studiare un piano contro di lei e Hope.

Lo Spencer in ansia per la Logan

In ospedale, lo Spencer inizierà ad innervosirsi, tanto da pretendere che il dottor Armstrong trovi una soluzione il più velocemente possibile. Inoltre Bill (Don Diamont) apparirà molto provato, tanto da non staccarsi un attimo dal capezzale della Logan. In questi attimi, l'uomo incoraggerà Katie (Heather Tom) a reagire in quanto sicuro che uscirà dall'ospedale con le sue gambe visto che è una combattente.

Un momento commuovente che ha strappato qualche lacrima ai telespettatori di Beautiful che hanno visto la puntata ieri negli Stati Uniti. La donna riuscirà a trovare un donatore compatibile? In attesa di saperlo, si ricorda che queste puntate saranno trasmesse in Italia tra sette mesi a causa della differenza di messa in onda con l'America.