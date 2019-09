Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela Il Segreto che continua ad essere sempre molto seguita. Finalmente nella puntata andata in onda su Antena 3 mercoledì 11 settembre 2019, uno storico personaggio che ha causato soltanto dolore ha fatto la fine che meritava. Si tratta di Fernando Mesia (Carlos Serrano), che è morto per mano della sua ex moglie Maria Castaneda (Loreto Mauleòn). Le vicende ambientate a Puente Viejo sono state caratterizzate anche da un clamoroso colpo di scena.

Emilia Ulloa (Sandra Cervera) e Alfonso Castaneda (Fernando Coronado) sono diventati genitori per la terza volta. La figlia di Raimundo dopo tanta attesa ha dato alla luce la piccola Natalia, ma molto probabilmente il lieto evento ha avuto luogo nella capitale francese.

La vendetta di Maria, il decesso di Fernando

Ieri il pubblico spagnolo ha assistito ad una scena abbastanza movimentata che ha coinvolto Fernando e Maria.

La nipote di Raimundo dopo aver deciso di tornare al fianco del marito Gonzalo Castro, ha affrontato con molta determinazione il Mesia. In particolare quest'ultimo ha fatto i conti con la figlioccia di Francisca, dopo aver distrutto l'intero quartiere con un terribile incendio. Il folle uomo una volta ammesse tutte le brutte azioni che ha compiuto nel corso degli anni, è rimasto da solo con Maria tra le mura della casona con la chiara intenzione di farla morire tra le sue braccia.

L’intento di Fernando non è andato a buon fine, visto che ad avere la meglio è stata la sorella di Matias. La figlia di Emilia e Alfonso stanca di sopportare le continue atrocità del suo ex consorte l’ha ferito in pieno petto con diversi colpi di pistola, facendolo morire tra le fiamme che hanno raso al suolo la villa della Montenegro.

La Castaneda si ricongiunge con Gonzalo, Emilia e Alfonso di nuovo genitori

Dopo aver portato al termine la sua vendetta, la Castaneda ha abbandonato Puente Viejo con i suoi genitori, con l’obiettivo di raggiungere il marito Gonzalo ovviamente in compagnia della figlia Esperanza e del nipote Beltran.

Emilia e Alfonso prima di partire hanno fatto sapere a Matias e Marcela che dopo aver messo piede a Parigi, decideranno se andare a trovare sua sorella e il Castro a Cuba. In seguito i telespettatori sono venuti a conoscenza di una meravigliosa novità, che riguarda proprio i due ex locandieri. Ebbene sì, Emilia finalmente ha messo al mondo un’altra bambina chiamata Natalia, che portava in grembo da quando si vide costretta a fuggire dalla Spagna per aver ucciso insieme al marito il generale Perez De Ayala.

Marcela e Matias invece hanno scelto di restare nel quartiere iberico, visto che continuano a far parte delle trame dell’undicesima stagione avviata dopo un salto temporale di quattro anni. I fan italiani purtroppo potranno vedere questi eventi solamente tra parecchi mesi, a causa della differenza di messa in onda spagnola e nostrana.