Da stasera, giovedì 12 settembre, su Sky Uno andrà in onda la tredicesima edizione di X-Factor Italia, il talent show condotto per il nono anno consecutivo da Alessandro Cattelan. Tante le novità in serbo, a partire dalla giuria in gran parte rinnovata, fino al nuovo meccanismo di scelta durante la fase delle selezioni, che potrebbe rendere, agli aspiranti partecipanti, il cammino più arduo verso i Live, che andranno in onda a partire dal 24 ottobre.

X-Factor 13: nuova giuria e meccanismo di selezione rinnovato

Il tavolo della giuria sarà in gran parte rinnovato, l'unica "certezza" sarà Mara Maionchi, che verrà accompagnata dal leader dei Subsonica Samuel, il trapper Sfera Ebbasta e la cantante Malika Ayane. A loro l'arduo compito di scegliere i 12 talenti che approderanno alla fase dei live, che inizierà giovedì 24 ottobre.

Da stasera su Sky Uno, invece, andrà in onda la fase delle Audizioni, in cui quest'anno verrà adottato un nuovo meccanismo di scelta: infatti, chi otterrà quattro sì accederà direttamente alla fase dei Bootcamp; mentre chi ne conquisterà tre, dovrà affrontare un'altra selezione, dove verrà giudicato solamente dal proprio giudice di categoria.

Durante le puntate dedicate alle Audizioni, saranno ospiti il cantante Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione Anastasio.

Il programma andrà in onda, su Sky Uno, a partire dalle 21:15 e in contemporanea streaming su Sky Go e Now Tv. Anche quest'anno verrà resa disponibile la replica in chiaro, che andrà in onda il venerdì su Tv8, a partire dalle 21:30.