Stanno per tornare su Rai 1 le vicende della fortunata fiction daily della Milano degli anni ’60. Le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore 4 andranno in onda a partire da lunedì 14 ottobre 2019. Tra le new entry ci sarà l’attrice Alessia Debandi che rivestirà i panni di Angela Barbieri, una giovane ragazza che darà una svolta nella vita di Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni infatti rivelano che tra Nicoletta Cattaneo e il secondogenito di Umberto non andrà affatto bene.

Il fratello di Marta mostrerà un lato del suo carattere mai visto sino ad ora, e a fargli superare questo grande momento di difficoltà sarà proprio la nuova arrivata che farà breccia nel suo cuore.

Trama dei nuovi episodi: Riccardo prova dei sentimenti per Angela

Tra poche settimane, i telespettatori potranno rivedere le avventure della serie televisiva ''Il Paradiso delle Signore''. Nel finale della stagione precedente, come ricorderanno sicuramente coloro che non si sono persi nemmeno una scena c’era stato un riavvicinamento tra Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), per il bene della loro bambina.

Purtroppo gli spoiler esclusivi delle nuove vicende in programmazione il mese prossimo non sono per niente positivi riguardo al futuro della coppia, che si era promessa di tornare insieme. Ebbene sì, non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra i due protagonisti. La figlia di Luciano e il fratello di Marta affronteranno dei nuovi problemi, che finiranno per compromettere ulteriormente il loro rapporto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il giovane rampollo di casa Guarnieri per via della crisi coniugale avuta con la sua amata, prenderà le somiglianze del padre Umberto, diventando un uomo freddo. Riccardo dopo essersi reso conto di provare dei sentimenti nei confronti di una cameriera chiamata Angela Barbieri (Alessia Debandi) inizierà a farle la corte. Quest’ultima avrà un ruolo molto importante, poiché grazie a lei Riccardo recupererà la voglia di vivere, dopo aver avuto una vera e propria crisi esistenziale.

Nonostante ciò, è bene sottolineare che Riccardo non avrà una rottura definitiva con la figlia del ragioniere Cattaneo a causa della sua nuova fiamma. A quanto pare il giovane Guarnieri non rimarrà al fianco di Nicoletta per via dei numerosi litigi che avrà con il padre.

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: il ritorno di Elsa Tadini

Oltre ad Angela Barbieri, che farà il suo ingresso insieme al fratello Marcello, ovviamente giungeranno a Milano altri nuovi personaggi pronti ad appassionare con le loro storie.

Le trame saranno ambientate nel 1960 dopo la fine delle vacanze estive. Tra i vecchi protagonisti continueranno ad esserci Umberto Guarnieri e la cognata Adelaide che saranno sempre più alleati, invece tra Marta e Vittorio non sarà tutto rose e fiori. Il Conti e la sorella di Riccardo dopo essere diventati marito e moglie non riusciranno a realizzare il loro sogno d’amore, poiché saranno impossibilitati ad avere figli.

Anche nella famiglia Amato ci saranno dei cambiamenti, ma soprattutto non si sentirà parlare di nuove nozze, dopo quelle celebrate tra Elena e Antonio. In particolare Gabriella di ritorno da Parigi verrà finalmente assunta come stilista nel grande magazzino, e la sua continua dedizione per il lavoro la farà allontanare da Salvatore. Nelle trame si inserirà anche un parente siciliano degli Amato, chiamato Rocco, invece Agnese si rimetterà in gioco prendendosi una cotta per il capo magazziniere Armando. Ancora una volta, Luciano Cattaneo avrà delle nuove incomprensioni con la moglie Silvia, per colpa di un avvenimento inaspettato. Federico farà i conti con una realtà diversa dopo aver terminato il servizio militare, poiché la sua fidanzata Roberta avrà occhi soltanto per lo sbandato Marcello Barbieri, con cui vivrà una passione travolgente. Per concludere l’assenza di Neva Leoni e Sandro Recalcati verrà colmata dal ritorno di Elsa Tadini, interpretata dall'attrice Claudia Vismara.