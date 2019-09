Il pubblico italiano che continua a seguire le vicende della serie televisiva Il Segreto, presto assisterà all’ennesimo evento drammatico. Le trame delle prossime puntate, annunciano che un giorno di festa si trasformerà in una tragedia. Sarà il tanto atteso matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey ad avere un epilogo terribile, a causa della guerra tra Severo e Francisca. In particolare, il Santacruz si vendicherà della Montenegro nel momento poco opportuno, poiché ad andarci di mezzo saranno delle persone innocenti.

Il padre del piccolo Carmelito coglierà l’occasione al volo per sferrare il colpo mortale durante i festeggiamenti delle nozze del figlio del defunto Olmo. La neo sposa di Fernando morirà sul colpo tragicamente, invece Maria e Matias verseranno in gravissime condizioni. Purtroppo. il padre della piccola Camelia apprenderà di poter rimanere cieco, mentre la moglie di Gonzalo scoprirà di aver perso l’uso delle gambe.

Arriva Maria Elena, le nozze di Fernando vengono rovinate

Negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, è già stato anticipato che Fernando, dopo essersi trasferito a Madrid per non cadere in una trappola di Francisca, ritornerà in scena. Il figlio del defunto Olmo spiazzerà tutti gli abitanti del quartiere spagnolo, soprattutto Maria, perché avrà al suo fianco la sua nuova fiamma Maria Elena.

Il Mesia sin da subito dimostrerà di aver dimenticato in modo definitivo la Castaneda, organizzando le sue nozze con la new entry. Con il passare dei giorni, il nemico di Gonzalo riuscirà addirittura a conquistarsi la fiducia della Montenegro. La darklady darà il consenso a Fernando per poter festeggiare il suo matrimonio con Maria Elena nella sua villa. La figlia di Emilia e Alfonso, invece, accetterà di accompagnare sull’altare il suo ex marito.

Finalmente ci sarà il lieto evento, ma nel bel mezzo della cerimonia in cui ci saranno dei momenti felici e di spensieratezza accadrà qualcosa di terrificante.

Severo si vendica di Francisca, Matias e Maria ricoverati in ospedale

Nella proprietà di Francisca ci sarà un’improvvisa esplosione per mano di Severo Santacruz, quando Fernando e la sua amata avranno appena pronunciato il fatidico “Sì lo voglio”.

E’ proprio così, il migliore amico di Carmelo la farà pagare alla sua acerrima nemica per averlo fatto cadere sul lastrico, facendo scoppiare una bomba. La deflagrazione sarà devastante: oltre al decesso della neo sposa Maria Elena, infatti, Matias e la sorella Maria verranno ricoverati in ospedale con delle gravissime lesioni. Mentre il marito di Irene si pentirà subito del vile gesto commesso poiché non aveva previsto che ci sarebbero state delle atroci conseguenze, il Castaneda riporterà dei danni agli occhi.

La situazione sarà molto complicata, a tal punto che il dottor Zabaleta riterrà necessario sottoporre il locandiere ad un intervento d’urgenza per non salvargli la vista. Per fortuna il padre della piccola Camelia se la caverà dopo essere stato operato, mentre le condizioni di sua sorella Maria non saranno per niente buone. La vita della figlioccia della Montenegro verrà completamente stravolta, perché apprenderà di poter restare per sempre paralizzata.