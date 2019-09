Chiara Ferragni ha sfoggiato un nuovo tatuaggio come premio per il successo del suo docu-film "Unposted". Campione di incassi in Italia, il film più visto di sempre nello stivale tricolore, "Unposted" rappresenta l'ennesimo successo personale della influencer cremonese, che ha voluto celebrarlo siglando questo importante traguardo sulla sua pelle.

Il tatuaggio di Chiara Ferragni: 'La Chiara che vorrei'

Lo ha fatto sul dorso della mano sinistra, vicino al pollice.

Una semplice scritta di quattro parole in un font naturale, rigorosamente in stampatello e in inchiostro total black, come si addice ad una fashion-addicted. L'ennesimo tatuaggio di Chiara Ferragni è essenziale eppure denso di significato e recita: "La Chiara che vorrei". Tutto, ovviamente, ripreso dall'occhio digitale della macchina fotografica e postato sul profilo social della nuova "Chiara nazionale" come prova di esistenza di una personalità digitale che ha piegato la realtà alla virtualità.

Lei, la protagonista, ci tiene a puntualizzare il significato dei suo nuovo tattoo. Significa "La Chiara che vorrei essere" - dice la moglie di Fedez, che poi aggiunge: "ossia la versione migliore di me stessa, la Chiara che vorrei essere giorno dopo giorno".

Tutti i tatuaggi di Chiara Ferragni

Questo "graffito" sulla pelle di Chiara Ferragni non è il primo. La sua pelle è andata "scrivendosi" nel tempo come una tela su cui dipingere e annotare momenti di vita, successi e delusioni, piccoli e grandi segreti, ma è con la frequentazione di Fedez che la fashion blogger ha dato il vero via alla tattoo mania.

Il primissimo tattoo risale al 2008 ed è un fiocco dietro il collo in stile bon ton e spesso coperto dai capelli. Sul suo braccio sinistro, dalla parte interna del polso fa capolino un Topolino Disney mente si fa un selfie, personaggio iconico caro alla cremonese. Alla nascita del suo piccolo Leone, sulla pelle ormai di mamma è comparso un tributo al figlio. Poi ci sono angeli, un triangolo tridimensionale e un disegno legato all'infanzia e ispirato al Piccolo Principe.

Immancabile un piccolo cuoricino e un planetario identico a quello di Lily Allen perché... pare che lo abbiano fatto insieme!

Tra i tatuaggi colorati, spicca un piccolo occhio con la pupilla azzurra, simbolo anche di Chiara Ferragni Collection, e una bocca rosso lacca simbolo di sensualità. Oltre alla testa del suo bulldog Matilda. C'è, poi, il tatuaggio a forma di raviolo sulla mano che Chiara Ferragni condivide con il marito Fedez. E infine il tatuaggio di una leonessa con il suo leoncino a richiamare lo stretto legame tra madre e figlio.

Chiara Ferragni e le scritte tatuate

Alla influencer tricolore piacciono molto i tatuaggi in forma di scritte. Il primo risale al 2010 ed è la parola "Luce" tatuata sul costato destro. Sempre sulla parte destra del corpo c'è la frase "Ode alla vita" e poi l'anglofono "You are hotter than the flames in hell". Sulla mano destra c'è scritto "Baby Girl", a sinistra invece "KissKillKiss". Si va avanti con la scritta "Muse" e la scritta "Life is made of small moments like this".

Il tatuatore di fiducia e celeberrimo "amanuense" si chiama DrWoo ed è il tatuatore di molte star.