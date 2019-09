Tanti colpi di scena caratterizzeranno i nuovi episodi italiani della soap Una Vita. La prossima settimana la storica protagonista Trini Crespo dopo aver avuto numerosi malori, scoprirà di essere in stato interessante. Ursula Dicenta invece uscirà finalmente dall’istituto psichiatrico in cui venne internata per volere del padre. L’ex istruttrice non troverà affatto una buona accoglienza quando rimetterà piede ad Acacias 38 in uno stato pietoso, cominciando a partire dal suo figliastro Samuel Alday, che le vieterà di tornare a vivere nella sua vecchia abitazione.

Trini in dolce attesa, Samuel caccia Ursula

Negli appuntamenti che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset dal 29 settembre al 6 ottobre 2019, Telmo deciderà di organizzare un’orazione per coloro che hanno riportato delle ferite durante l’attentato anarchico avvenuto alla galleria Alday. Rosina e Susana riceveranno una terribile notizia, ovvero che Liberto per poter sopravvivere dovrà sottoporsi ad un intervento urgente.

Ad occuparsi del Seler ci penserà il dottor Higinio Baeza. Intanto tutte le donne del quartiere rimarranno colpite dal fascino del nuovo parroco, che prometterà a Lucia di aiutarla a fare delle indagini sul simbolo inciso nella sua croce. Quest’ultima nel frattempo supporterà Samuel caduto in rovina dopo il fallimento della sua nuova attività. Nonostante ciò il minore degli Alday tratterà la Alvarado con disprezzo.

Purtroppo Trini avrà ulteriori malesseri a tal punto che Celia la convincerà a farsi visitare da un medico. Felipe e Ramon cercheranno di far cambiare idea a Samuel, che sarà intenzionato a chiedere un prestito alle banche. Liberto dopo essere stato operato dal dottor Higinio farà fatica a riaprire gli occhi, mentre Trini verrà a conoscenza di essere in dolce attesa. Samuel farà ritorno a casa e non appena busserà alla sua porta la sua matrigna Ursula, la caccerà via in un malo modo.

Rosina riconoscente al Baeza per aver salvato suo marito gli regalerà due gemelli d’oro. Nel frattempo Antonito e Pena dopo aver appreso che in paese stanno cercando un uomo per pubblicizzare una bibita rinfrescante, vorranno fare il provino.

Telmo accoglie la Dicenta, Ramon delude la moglie

La Crespo non avrà il coraggio per comunicare al marito Ramon di essere incinta. Felipe inviterà Samuel a creare una nuova collezione di gioielli per venderli alla marchesa di Urrutia.

La Rubio affitterà al dottor Higinio l’appartamento in cui alloggiava il defunto Arturo, ma ad un prezzo inferiore. Telmo accoglierà Ursula nella sua abitazione, ma la assumerà al suo servizio come domestica. Inigo sospetterà del Baeza quando se ne andrà via da La Deliciosa senza pagare il conto. Intanto ad Acacias 38 giungerà Maria, una donna che si rivelerà essere una domestica del dottor Higinio.

La nuova arrivata sin da subito sarà abbastanza complice con Casilda.

In seguito Lucia apprenderà che lo stemma raffigurato nella croce che porta al collo appartiene alla dinastie dei marchesi di Valmez. I sospetti della Alvarado aumenteranno, quando sua cugina Celia troverà una foto di loro zio Joaquin in compagnia dei nobili risalente a quindici anni prima. Ramon deluderà la moglie dicendole di non essere disposto a diventare di nuovo padre per via della sua anzianità. Trini spiazzata dalle parole pronunciate dal marito, non lo metterà al corrente della sua gravidanza. Felipe inviterà Celia e Lucia a far arrivare Joaquin nel quartiere iberico. Intanto Maria e Higinio daranno l’impressione di nascondere qualcosa. Per terminare quest’ultimo si accorgerà che Inigo sospetta di lui, invece Samuel per superare la sua crisi economica si rivolgerà al pericoloso strozzino Jimeno Batan.