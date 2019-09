Le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 23 al 28 settembre raccontano che Elsa e Alvaro si affretteranno per organizzare il loro matrimonio. Andrà tutto liscio? Ma certo che no. Don Anselmo invece, afflitto dai rimorsi di coscienza per aver messo nei guai Carmelo e Don Berengario, penserà a come espiare il suo peccato. Julieta, inaspettatamente, verrà spronata a reagire dalla sua storica nemica, Francisca.

La Montenegro di certo non è diventata buona. A prova di ciò, ecco che progetterà un malefico piano per liberarsi in un colpo solo di Fernando e Roberto. Antolina invece si troverà a combattere da sola, dopo che tutti le volteranno le spalle.

Il Segreto: Don Anselmo vittima di se stesso

Nella puntata de Il Segreto in onda lunedì 23 settembre su Canale 5, Antolina non mancherà di creare zizzania, insinuando che il matrimonio di Marcela sia stato contratto solo perché lei era incinta.

Nel frattempo, Don Berengario e Carmelo saranno piuttosto agitati, visto che Don Anselmo si è lasciato sfuggire dei dettagli sui loro movimenti nel giorno in cui i Molero sono stati uccisi. A causa di ciò, lo storico prelato del paese avrà una crisi di coscienza.

Martedì 24 settembre Alvaro terrà in pugno la Ramos, dicendole che se non seguirà i suoi ordini, dirà ad Isaac che il bambino che ha perso era di Juanote.

Francisca, dopo aver parlato con Julieta, la convincerà a reagire alla tremenda violenza subita dai Molero. Una strana mossa da parte della Montenegro senza ombra di dubbio.

Anticipazioni settimanali Il Segreto: Triburcio a caccia del leone

Negli episodi de Il Segreto mercoledì 25 settembre, Don Anselmo si congederà dai suoi cari paesani. Dirà di dover compiere un viaggio spirituale, ma le sue intenzioni saranno molto preoccupanti.

Il prete, convinto di aver messo nei guai il collega e Carmelo, progetterà di togliersi la vita. Elsa e Alvaro invece sono al settimo cielo, indaffarati ad organizzare il loro matrimonio. A Puente Viejo scapperà un leone e Triburcio si metterà sulle sue tracce, preoccupato che possa farsi del male. La Guardia Civile si complimenterà con lui per il suo coraggio.

Il Segreto puntata di venerdì 27 settembre: Elsa sposa infelice

Venerdì 27 settembre ci sarà uno scontro acceso tra Isaac e Antolina.

Il Guerrero non riuscirà più a sopportare la sua gelosia. Nel frattempo alla Casona Francisca pensa a come liberarsi di Fernando e Roberto in colpo solo. Julieta propone a Saul di lasciare Puente Viejo ma non avrà una risposta positiva. Le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 23 al 28 settembre si chiudono con Elsa che, indossato l'abito da sposa, avrà un attacco di panico.