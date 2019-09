Continua l'appuntamento con gli spoiler dedicati alla telenovela Un posto al sole, campionessa di ascolti su Rai3. Dalla settimana entrante, lunedì 9 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap napoletana, nei quali si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nel dettaglio, le scappatelle di Vittorio avute con la Falco potrebbero essere scoperte da Alex così da distruggere il loro amore.

A proposito, comunichiamo che la prossima settimana la soap opera partenopea non andrà in onda venerdì 13 ma in compenso, lunedì verrà mandato in onda un doppio appuntamento in quanto, per recuperare, la puntata inizierà alle ore 20:15 circa.

Un posto al sole, le anticipazioni della prossima settimana: Vittorio rischia di perdere Alex a causa di Anita

Nei dettagli, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 9 settembre, svelano che Anita Falco sarà intenta ad organizzare ciò che potrebbe diventare un vero e proprio casino sentimentale per Vittorio.

La giovane, infatti, sembrerà sempre più propensa a recarsi da Alex al Caffè Vulcano per confessargli il tradimento compiuto nei suoi riguardi da parte di Vittorio. Una rivelazione a dir poco agghiacciante che potrebbe distruggere totalmente la relazione d'amore tra Alex e Vittorio. Per questa ragione il giovane, messo a conoscenza di quello che sta per succedere, sceglierà di agire immediatamente, così da evitare che la vicenda venga fuori.

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, svelano che Beatrice proverà in tutti i modi di persuadere Niko e Susanna a riassumerla e a dargli un'altra opportunità lavorativa. Intanto Renato, finita l'estate, sarà determinato a mettersi in forma fisica per perdere alcuni chili presi negli anni, a costo di faticosi allenamenti.

Elena e Alice ritornano a Napoli

Sempre nelle puntate di Upas in onda dal 9 settembre 2019, i telespettatori avranno modo di vedere che Serena esporrà nuovamente a Filippo la sua l'idea di aprire con lui un bed and breakfast.

Purtroppo, questo progetto metterà il rapporto tra i due ancora più in crisi. Nelle novità dei prossimi episodi della soap, avverrà anche il rientro in scena di Elena e Alice. Le Giordano junior faranno felicissima Maria, la quale nell'ultimo periodo sta vivendo momenti molto difficili per via della questione giudiziaria di suo padre Arturo. Per finire quest'ultimo, dopo essersi consegnato alla Polizia, finirà agli arresti domiciliari.

Elena comunicarà a sua madre l'intenzione di trasferirsi per sempre a Londra con Alice, e la stessa notizia sarà data anche Andrea mentre Renato esagererà con i suoi racconti sull’infortunio subito facendo ginnastica.