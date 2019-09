Sul web non si fa altro che parlare della cantante salentina Emma Marrone, che in questi giorni ha fatto sapere di dover mettere da parte i suoi impegni professionali per dei seri problemi di salute. Purtroppo l’ex vincitrice di Amici ha fatto i conti con i suoi haters, anche in questo momento difficile e delicato della sua vita. Alcuni utenti sul web si sono infuriati contro l’ex fidanzata di Stefano De Martino per essersi schierata a favore dell’apertura dei porti, durante un concerto avuto a Livorno lo scorso febbraio.

Le affermazioni dell’artista pugliese sono state considerate per molti come un attacco al ministro degli interni Matteo Salvini. Il regista di fama internazionale Gabriele Muccino ci ha messo la faccia, prendendo le difese di Emma, che sarà protagonista nei panni di attrice nel suo nuovo film “Gli anni più belli” in uscita al cinema il prossimo 13 febbraio 2020.

Emma Marrone rassicura i suoi fan per le strade di Milano

Qualche giorno fa la famosa cantante Emma Marrone tramite un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ha affermato di essere stata costretta a ritirarsi temporaneamente dal mondo della musica, per prendersi cura di se stessa.

L’artista salentina ha fatto preoccupare tutti quelli che la seguono, ma soprattutto coloro che sono a conoscenza che prima del suo esordio ad Amici e nel 2014 ha combattuto contro il cancro. L’ex vincitrice del talent show condotto da Maria De Filippi come sempre ha dimostrato il suo grande coraggio, promettendo ai suoi follower che tornerà più forte di prima. Dopo il triste annuncio, l’ex fidanzata di Stefano De Martino si è allontanata dai social network, ricevendo lo stesso tantissimo affetto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Emma Marrone

Marco Bocci e Maria De Filippi ad esempio hanno manifestato tutta la loro vicinanza alla cantante pugliese. Finalmente Emma ha rotto il silenzio, rassicurando chi ha avuto il piacere di incontrarla per le strade di Milano. L’artista ai fan che le hanno chiesto come sta ha detto di essere serena, e li ha invitati a stare tranquilli. Successivamente la cantante in una stories su Instagram ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, e ha commentato un post di Tiziano Ferro a cui è molto legata.

Gabriele Muccino si schiera dalla parte della cantante Emma

Emma Marrone ci ha tenuto a tranquillizzare tutti coloro che la amano con un enorme sorriso, come testimonia un filmato diffuso sul web in queste ore. Mentre persone sconosciute e parecchi personaggi famosi hanno dedicato alla cantante salentina dei messaggi di solidarietà, con la speranza di poterla rivedere sul palco più grintosa di prima, è apparso qualcosa di spiacevole sui social network.

Degli haters hanno approfittato della situazione per prendere di mira l’ex vincitrice di Amici, per aver espresso di recente il suo parere riguardo ad alcune vicende politiche. Le critiche scritte nei confronti dell’artista pugliese subito raccolte dal sito Giornalettismo non sono state per niente buone, al tal punto da far indignare Gabriele Muccino. Il famoso regista a coloro che non perdono occasione di diffondere messaggi di odio, ha replicato su Twitter dicendo: “Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi”.