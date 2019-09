Lo sceneggiato spagnolo Il Segreto scritto da Aurora Guerra è sempre ricco di colpi di scena. Nelle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 dal 30 settembre al 4 ottobre 2019, Matias Castaneda per via degli anni trascorsi in carcere sarà sempre più indifferente alla moglie Marcela Del Molino: per tale motivo, il figlio di Emilia e Alfonso invece di recuperare il tempo perso con la sua famiglia trascorrerà le sue giornate in compagnia della new entry Alicia, con cui avrà una forte intesa.

Francisca Montenegr, invece si farà finalmente viva: la storica darklady, dopo aver fatto preoccupare Raimundo Ulloa per la sua scomparsa improvvisa, rimetterà piede a Puente Viejo con un obiettivo, ovvero recuperare tutto ciò che le appartiene.

Matias e Alicia complici, Tomas crede che il Castaneda non ami la moglie

Sono state svelate le anticipazioni degli episodi in onda in Spagna fino al 4 ottobre 2019, nei quali vedremo che Don Ignacio chiederà ad Urrutia e Pablo di essere impeccabili con Ramon.

Intanto Carolina vorrà metterà al corrente Encarnación della sua storia d'amore, invece Manuela dovrà far sapere alla cuoca sia ciò che è successo con Rosa e i suoi dubbi. Carolina, dopo aver ascoltato la conversazione, confesserà di essersi innamorata e Marta le consiglierà discrezione. Quest’ultima su invito di Rosa si recherà ad un appuntamento con Adolfo.

La marchesa convincerà suo figlio a dimenticarsi di Marcela, dicendogli che potrebbe rimetterci la vita.

Nel frattempo la locandiera e il marito continueranno a trattarsi come due estranei. La Del Molino, dopo aver rifiutato l’aiuto del Castaneda per chiudere l’attività, rimarrà sorpresa nel vedere apparire all’ostello Tomas. In seguito Alicia attenderà insieme ad altri minatori l’arrivo di Matias, che saluterà con ammirazione. Quest’ultimo proporrà di scioperare per avere più sicurezza nella miniera, orari e salari migliori: purtroppo i lavoratori preferiranno negoziare per primi, temendo che lo sciopero farà infuriare il marchese.

Si percepirà una buona armonia tra Matias e Alicia quando rimarranno da soli.

Intanto Marta, dopo essersi rifiutata di concedersi ad Adolfo, inviterà la sorella Rosa a dimenticarlo, dicendole che oltre a non piacerle, suo padre sta pianificando il ritorno della loro famiglia a Bilbao. Don Ignacio, dopo aver parlato con Ramon delle rivolte popolari, farà sapere alle figlie che trascorreranno l’inverno a Puente Viejo perché teme per la loro sicurezza.

Matias saluterà affettuosamente Tomas e lo ringrazierà per il suo sostegno, avendo saputo da Marcela che si è preso cura della sua famiglia. Il Castaneda quindi non sospetterà affatto che c’è qualcosa tra sua moglie e il fratello di Adolfo. La Del Molino sarà sorpresa nello scoprire che Camelia crede che suo padre se ne sia andato di nuovo.

Mauricio, dopo aver osservato la locandiera, le farà delle domande sul suo atteggiamento.

Marcela farà sapere al sindaco che suo marito da quando è tornato non è più quello di prima. Adolfo racconterà al fratello che il suo appuntamento con Marta non è andato nel migliore dei modi. Tomas crederà che Matias abbia smesso di amare Marcela. La marchesa e Antonita attenderanno l’arrivo di Francisca Montenegro: con il ritorno di quest’ultima, si scoprirà che la marchesa è la cugina di Salvador Castro. Tomas e Adolfo diranno alla madre che la sicurezza della miniera dovrebbe essere rafforzata, temendo che ci sarà una rivolta come protesta. Marta vorrà fare ritorno a Bilbao per fuggire da Adolfo.

Francisca vuole riprendersi la sua casona, Mauricio mette in guardia il Castaneda

Carolina rimprovererà Pablo per la sua mancanza di coraggio nel nascondere la sua storia d’amore. Marta convincerà Manuela a non dire ad Ignacio che Rosa e Adolfo sono amici. Tomas, oltre a dire a Marcela che Matias non si merita di avere lei come moglie, le preciserà che secondo lui non la ama. Mauricio rimprovererà il Castaneda per essere distante dalla moglie. In seguito Alicia avvertirà il padre di Camelia dicendogli che i minatori si stanno per incontrare. Matias trasmetterà la sua rabbia a Marcela per ciò che gli ha detto il sindaco. Urrutia e la moglie cercheranno di convincere Alicia a svelare i loro piani per il futuro, ma quest’ultima avrà bisogno di più tempo, nonostante suo padre non abbia più pazienza. Ignacio confesserà alle sue figlie che si è verificato un incidente nell'acciaieria di Bilbao e che la decisione dell'azienda di famiglia è stata quella di ridurre il risarcimento delle vittime.

Il capitano Huertas dirà al Solozobal di essere prudente, invece Carolina persisterà nel convincere Pablo a parlare con suo padre: quest’ultimo dopo aver riflettuto riterrà più appropriato mandargli una lettera dalla caserma. Marcela dirà a Matias di sapere che è coinvolto con lo sciopero dei minatori, poco dopo lui incontrerà i rappresentanti insieme ad Alicia. Il marchese sarà sul punto di acquistare le terre che appartenevano a Francisca, che però vorrà riprendersi la sua casona, essendo comunque consapevole di dover procedere lentamente. Inoltre la Montenegro confesserà di sentire la mancanza di Raimundo.

Don Ignacio deciderà di incontrare i figli del marchese per vedere se trova una via d’uscita dal conflitto. Manuela si arrabbierà nel sapere che Rosa continua ad avere degli incontri clandestini, ma Marta le chiederà di tacere. Mauricio, dopo aver appreso che Matias è il capo della rivolta dei minatori, gli consiglierà di stare attento precisandogli che per il suo passato potrebbe tornare in prigione. Il Castaneda però si mostrerà estremamente convinto che i lavoratori debbano richiedere i propri diritti ed evitare rischi inutili. Filiberto dirà a Mauricio e al capitano che secondo lui Matias dovrebbe essere arrestato a breve. Marcela si sfogherà con Tomas, dicendogli che non avranno nessun futuro. Per concludere, il marchese, dopo essersi rifiutato di accettare le richieste dei minatori, riceverà la visita inaspettata di Don Ignacio.