Milly Carlucci ha smentito i pettegolezzi delle ultime ore che riportano una diffida da parte della conduttrice nei confronti di Maria De Filippi. Attraverso il suo profilo su Twitter, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha dichiarato di non aver inviato nessun provvedimento a Mediaset.

Amici Celebrities secondo i gossip sarebbe simile a Ballando con le stelle

La presunta rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi ha riempito le pagine dei giornali degli ultimi anni.

Le due donne della televisione, in competizione per la serata del sabato, oggi sono state al centro delle polemiche per l'ultimo programma firmato De Filippi. Il Gossip di oggi, infatti, ha rivelato una diffida da parte della Carlucci, a causa della somiglianza tra Ballando con le stelle e Amici Celebrities. La notizia si è rapidamente diffusa, probabilmente visti i precedenti. Milly Carlucci, infatti, anni fa, nel 2001, aveva dichiarato guerra a Mediaset per difendere il suo programma inviando una diffida contro Baila, il programma di danza condotto da Barbara D'Urso. In quell'occasione fu riconosciuta dal giudice la contraffazione di Ballando con le stelle: i due programmi, infatti, erano davvero molto simili.

Sui social arriva la risposta della Carlucci: non esiste nessuna diffida

Il caso di oggi, però, è ben diverso, poiché Amici è un format che Maria De Filippi porta avanti da 19 anni e che quest'anno è stato adattato in una nuova versione Vip. Milly Carlucci ha subito voluto chiarire la sua situazione rispetto alla notizia della sua accusa di plagio nei confronti di Mediaset e Maria De Filippi. La presentatrice di Rai 1 ha twittato una dichiarazione, in cui prende le distanze da quanto raccontato dalle notizie di gossip di oggi, precisando che da parte sua non è stata inviata nessuna diffida.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

Mi giunge notizia che avrei inviato una diffida a Mediaset 🤥. Non esiste nessuna diffida.😊 — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 27, 2019

Le due conduttrici, quindi, a parte la rivalità del sabato sera, non hanno in corso nessuna guerra. Non si sono incontrate sugli schermi televisivi, solo a causa degli impegni lavorativi di entrambe che sono risultati inconciliabili con una possibile collaborazione.

Milly Carlucci, infatti, negli ultimi mesi ha più volte invitato la regina del sabato sera di Mediaset al suo programma, in qualità di ballerina per una notte. Questa iniziativa non è stata realizzabile a causa del fatto che Maria De Filippi nella stessa ora di programmazione televisiva, andava in onda con C'è posta per te. A quanto pare, quindi, la Carlucci non ha avuto niente da ridire su Amici Celebrities e non ritiene affatto che gli autori del programma di Mediaset abbiano voluto copiare il suo lavoro.

Non resta che attendere eventuali sviluppi della faccenda su cui Maria De Filippi non si è ancor pronunciata.