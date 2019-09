La quarta puntata di Temptation Island Vip si preannuncia piena di colpi di scena. I protagonisti del nuovo video di anticipazioni sono Silvia Tirado e Gabriele Pippo. La coppia formata dal figlio di Pippo Franco e Silvia è entrata nel cast al posto degli eliminati Ciro Petrone e Federica Caputo. Nonostante i due si siano detti pronti a superare gli ostacoli nel reality delle tentazioni, la Tirado fin da subito ha mostrato di avere un certo feeling con uno dei tentatori.

Fin dal primo momento Gabriele ha mostrato una certa insofferenza per i comportamenti della sua fidanzata. Questa volta il giovane potrebbe essere messo di nuovo a dura prova. Nelle scorse ore gli autori del programma hanno pubblicato sui canali social una clip con delle anticipazioni.

Il video in questione vede come protagonista Silvia mentre si fa coccolare dal single Valerio. La didascalia del filmato non lascia spazio all'immaginazione: "A letto insieme".

Anna Pettinelli commenta il gesto della Tirado

Il video pubblicato dagli autori di Temptation mette nei guai Silvia Tirado. Ovviamente non stiamo parlando di un tradimento in atto, ma la vicinanza di Silvia al single potrebbe rivelarsi fatale. Sulla vicenda è intervenuta anche Anna Pettinelli, esprimendo il suo punto di vista. La speaker radiofonica parlando con gli altri ragazzi nel villaggio ha riferito che ognuno è libero di fare ciò che vuole, però bisogna essere consapevoli che poi l'altra metà sarà messa al corrente di questi comportamenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

In effetti i telespettatori fremono dalla voglia di vedere la nuova puntata per capire quale sarà la reazione di Gabriele, dopo aver visto l'ennesimo video compromettente sulla sua fidanzata. In precedenza il ragazzo aveva già riferito ad Alessia Marcuzzi di sentirsi mancato di rispetto dalla sua donna.

Pippo Franco dice la sua sulla partecipazione del figlio a Temptation

Pippo Franco in una recente intervista concessa al settimanale Spy, ha commentato la partecipazione del figlio a Temptation Island.

Dall'intervista è emerso che tra il cabarettista e Silvia Tirado non ci sono rapporti: "L'ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito". Tuttavia Pippo Franco ha preferito non sbilanciarsi più di tanto sul comportamento mostrato dalla Tirado. In merito alla presenza di suo figlio, l'ex showman del Bagaglino si è detto sicuro che il suo Gabriele non ceda alle tentazioni.

Infine, sulla notorietà del figlio il cabarettista ha ammesso che suo figlio non ha mai sfruttato il cognome di suo padre per farsi strada nel mondo dello spettacolo. Poi l'uomo ha ammesso che non riesce ad incontrare spesso il figlio, ma di sentirlo telefonicamente.

Search templates (CTRL+Space)