Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé stanno ancora insieme: è questa la notizia che arriva direttamente da Instagram in questo primo lunedì di settembre. È stata la bella influencer a spazzare via le voci di crisi che circolavano da giorni con un video che ha pubblicato nelle sue Instagram Stories: dopo settimane di silenzio, i piccioncini sono tornati a mostrarsi affiatati e complici nella casa milanese dove sono andati a convivere da poco.

Jeremias e Soleil non si sono lasciati

La storia d'amore tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez, continua: a qualche giorno di distanza dalla diffusione della notizia sull'ennesima crisi in corso tra i due, ecco arrivare la prova video che smentisce tutto. Oggi, 2 settembre, sul profilo Instagram dell'influencer è apparso un breve filmato nel quale la si vede abbracciata al fidanzato. Sebbene il viso dell'argentino non rientri nell'inquadratura, è palese che sia lui per due motivi: l'ex naufraga ha taggato il compagno e il tatuaggio "Santiago" che si vede sul braccio, non può essere che del fratello di Belen.

Insomma, le voci che sono circolate negli ultimi giorni sulla coppia, sono infondate: ai siti di Gossip e alle riviste che hanno parlato di un nuovo momento no per il loro rapporto, i giovani hanno risposto con delle dolci immagini girate direttamente nella casa di Milano dove sono andati a vivere.

A far pensare che tra Jeremias e Soleil fosse calato il gelo, è stata la sparizione di lui dai social network e la lunga vacanza "da single" che lei ha fatto in Sardegna nelle ultime due settimane d'agosto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Contrariamente a quello che succedeva in passato, di recente i parenti del bel Rodriguez hanno anche smesso di apprezzare le foto che la Sorgé posta sul suo account, perciò in molti hanno ipotizzato una rottura o un distacco improvviso tra i ragazzi.

Dopo l'Isola, l'amore tra Soleil e Jeremias continua

La relazione altalenante tra la Sorgé e il fratello di Belen, è iniziata durante l'ultima edizione dell'Isola dei Famosi: essendo partiti insieme dall'Italia alla volta dell'Honduras per aggiungersi al cast iniziale, i due hanno subito instaurato un feeling molto forte.

Già durante il reality, i giovani non si sono risparmiati nello scambiarsi baci passionali davanti alle telecamere, con i quali hanno ufficializzato l'inizio della loro tenera storia d'amore.

Chi pensava che questa liason terminasse con lo spegnimento dei riflettori, si sbagliava: Jeremias e Soleil hanno fatto sul serio sin da subito, tanto da arrivare a fare le presentazioni in famiglia nel giro di poche settimane dal ritorno a casa.

Entrambe le sorelle dell'argentino, Cecilia e Belen, si sono dette contente della presenza dell'influencer nella vita del ragazzo: secondo le showgirls, infatti, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha il carattere giusto per tenere a bada un ribelle come il minore dei Rodriguez.