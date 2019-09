Sembrava che tra Andrea e Jessica fosse finita per sempre: il falò di confronto di Temptation Island pareva aver segnato l'addio definitivo tra i due giovani ma nuovi scenari si sono aperti durante l'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. I ragazzi sono stati ospiti della registrazione del dating show che ha avuto luogo ieri, venerdì 13 settembre: Jessica senza troppi giri di parole ha lasciato intendere di volerci riprovare con il suo ex, il quale però è di tutt'altra idea.

Jessica vuole un'altra possibilità con Andrea

Jessica non ha dimenticato Andrea: dopo esserci lasciati a Temptation Island, la Battistello pareva intenzionata a conoscersi meglio con il single Alessandro. Ma qualcosa è cambiato tra ex fidanzata ed ex tentatore, visto che Zarino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A decidere di interrompere la conoscenza con Alessandro, secondo le anticipazioni riportate da IlVicolodelleNews, è stata proprio Jessica che si è resa conto che nei suoi pensieri c'è ancora Andrea.

Jessica avrebbe tutte le intenzioni di ricominciare con l'uomo con il quale in passato aveva anche deciso di contrarre matrimonio, ma Andrea pare deciso: non vuole più stare con la Battistello. Nonostante Maria De Filippi abbia invitato il giovane a mettere da parte l'orgoglio e a mettere al primo posto i suoi sentimenti, Andrea ha dichiarato che seppure di tanto in tanto sente la mancanza della sua ex compagna in ogni caso sta bene anche da solo.

Secondo Jessica, invece, non è così: il giovane parrucchiere si lascerebbe influenzare dall'opinione pubblica ma anche dai suoi genitori, che non la vederebbero più di buon occhio.

Le paure di Andrea

Durante la registrazione del trono classico, inoltre, c'è stato anche modo di smentire il pettegolezzo che si è diffuso nel web durante l'ultimo periodo e che vede protagonisti Andrea e Ida Platano. I due si sono sentiti veramente, così come si vociferava, ma tra loro non c'è nulla se non amicizia.

Pare dunque che almeno per il momento, l'unica intenzione di Andrea sia quella di restare single, al contrario di Massimo che si è fidanzato con Sonia. Ma l'insistenza di Jessica potrebbe comunque spingerlo a dare una seconda possibilità ad una storia che andava avanti da quasi tre anni e nella quale il giovane aveva investito molto.

Jessica, infatti, ha rivelato che durante un colloquio avuto in privato con Andrea, quest'ultimo ha ammesso di non voler ricominciare con lei per paura di essere ferito e di conseguenza soffrire di nuovo.

Solo il tempo potrà stabilire se l'amore che Andrea prova nei confronti di Jessica è più forte di ogni pregiudizio e di ogni paura.