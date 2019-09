Doppio appuntamento in vista per la telenovela Una vita che oggi 14 settembre andrà in onda sia di pomeriggio che di sera. Canale 5 aprirà la porta alle vicende di Acacias 38 a partire dalle ore 14:45 circa mentre, successivamente, sarà la volta del tradizionale episodio serale su Rete 4, in onda dalle ore 21:30 circa. Le trame di quest'ultimo saranno incentrate sul nuovo piano di Diego e Blanca di liberarsi di Samuel.

La coppia mediterà di eliminare il terribile individuo ma all'ultimo momento la Dicenta cambierà idea, fermando l'amato. Grandi novità riguarderanno anche altri abitanti di Acacias 38: Silvia e Arturo saranno ormai prossimi alle nozze, non potendo immaginare di avere accolto nella propria vita un nuovo crudele individuo. E mentre Iñigo incasserà l'autorizzazione di Rosina a sposare Leonor, Riera e Carmen progetteranno di cominciare la tanto desiderata convivenza.

Una Vita anticipazioni: Blanca ferma Diego

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale in onda oggi 14 settembre si concentrano sul piano di Blanca e Diego: nonostante le remore iniziali, lei autorizzerà l'amato a recarsi da Samuel di nascosto con l'obiettivo di ucciderlo. Quando però l'Alday procederà con questo progetto, la figlia di Ursula cambierà idea e lo fermerà prima che l'omicidio venga compiuto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per nascondere le ragioni del suo arrivo, Blanca informerà il marito di avere deciso di battezzare Moises il giorno successivo. E così sarà: l'importante cerimonia verrà celebrata e successivamente Carmen riporterà il piccolo in ospedale, accordandosi con Riera affinché allontani l'infermiere di guardia. Ma il tentativo di portare via Moises dalla clinica non andrà a buon fine a causa dell'arrivo proprio di Samuel.

Trame Una Vita: Rosina accetta il fidanzamento di Leonor e Iñigo

Per quanto riguarda le altre trame della puntata serale di Una Vita, non mancheranno le novità per Arturo e Silvia, ormai vicinissimi alle loro nozze. La coppia organizzerà l'addio al celibato e nubilato ma nel frattempo dovrà fare i conti con un nuovo problema: Abascal scambierà il collirio di Arturo, necessario per riacquistare la vista, con uno da lui portato di nascosto.

Mentre Lolita sarà dispiaciuta per il comportamento di Antoñito, che le riserverà poche attenzioni, Rosina darà il suo benestare (anche se a malincuore) alla proposta di matrimonio di Iñigo a Leonor. Diverso, invece, sarà lo stato d'animo di Flora: anche lei sarà in fervida attesa della richiesta di Peña di fidanzarsi ufficialmente ma quest'ultimo prenderà ancora tempo e non gliela farà. Riera, dal canto suo, donerà un anello a Carmen e le chiederà di andare a vivere insieme.