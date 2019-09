I telespettatori di Beautiful, Una vita e Il Segreto dovranno fare attenzione ad un'importante variazione di palinsesto a partire da oggi 14 settembre. Dopo la sospensione che ha riguardato tutto il periodo estivo, in data odierna farà irruzione nel pomeriggio di Canale 5 la gradita puntata del sabato pomeriggio per tutte tre le serie televisive. Tale programmazione sarà destinata a durare per qualche settimana, fino all'inizio di Amici che sancirà l'inevitabile sospensione delle due telenovelas spagnole.

Per quanto riguarda gli orari, essi saranno diversi rispetto alle abitudini feriali per concedere spazio alla prima puntata di Verissimo, condotta come sempre da Silvia Toffanin. E le novità riguardanti soap e telenovelas non saranno limitate alla sola giornata del sabato.

Orari Beautiful, Una Vita e Il Segreto del 14 settembre

Le vacanze estive sono soltanto un ricordo per la gran parte degli italiani, motivo per cui da oggi 14 settembre si tornerà alle antiche abitudini anche nel palinsesto di Canale 5.

Ciò comporterà la messa in onda di Beautiful che comincerà alle ore 13:45 e proseguirà fino alle ore 14:15 circa. Solo allora passerà la parola a Una Vita, in programma fino alle ore 14:50 quando sarà trasmessa la soap opera Il Segreto. Con orario diverso rispetto al resto della settimana, Donna Francisca e compaesani racconteranno le loro storie fino alle ore 16:00, cedendo poi il passo alla prima puntata della stagione 2019-20 di Verissimo.

E le buone notizie per i fan di Una Vita non finiranno qui: gli abitanti di Acacias 38 con le loro storie e i loro intrighi saranno anche i protagonisti della fascia serale di Rete 4, come accaduto per tutto il periodo estivo. Qui la telenovela spagnola comincerà alle ore 21:30 circa e terminerà alle ore 23:30. Non ci sarà, invece, spazio per Il Segreto.

Il ritorno della programmazione domenicale

Che ne sarà invece della programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto nella giornata di domenica?

Lo scorso anno, Mediaset aveva deciso di proporre le tre serie anche nel giorno festivo per fare da traino a Domenica Live. Tale abitudine sarà confermata anche nei palinsesti autunnali di Canale 5, a partire dalla giornata del 15 settembre. E considerando che il format di Barbara d'Urso slitterà di sette giorni, la programmazione di domani sarà più lunga del solito raddoppiando lo spazio dedicato a soap e telenovelas.

Attenzione, dunque, agli orari straordinari relativi alla sola data del 15 settembre: Beautiful comincerà alle ore 14:00 circa, alle ore 14:40 toccherà a Una Vita che sarà seguita da Il Segreto, in onda dalle ore 16:45 circa alle ore 18:45 circa.