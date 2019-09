Tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso vi è quella formata da Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due fin dal primo momento non avevano nascosto il loro interesse e in effetti la frequentazione è proseguita anche fuori dalle mura della casa di Cinecittà con tanto di fidanzamento ufficiale. Eppure quella che sembrava una love story destinata a durare svariati anni è giunta già al capolinea, così come ha svelato la stessa Ambra in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo. E Kikò in queste ore ha replicato sui social, scrivendo che bisogna rispettare le persone.

È già finita tra Kikò Nalli e Ambra, lei svela i dettagli: 'La famiglia era sempre presente'

Nel dettaglio, l'ex volto del Grande Fratello, ha annunciato nel corso dell'intervista a Nuovo che la sua storia d'amore con Kikò Nalli era giunta al capolinea a causa della distanza geografica che li ha separati ma anche perché la famiglia dell'hairstylist era sempre troppo presente.

Ambra, infatti, ha raccontato che in questi mesi lei e Kikò si sono visti poche volte e che la maggior parte di queste sarebbe stata lei a raggiungerlo a Roma.

In queste occasioni, però, i due non sono mai stati da soli, dato che Kikò è un padre molto presente e come prima cosa ha sempre pensato ai suoi bambini.

Ambra pur ritenendo che sia assolutamente giusto, ha proseguito dicendo che questa situazione l'ha portata a riflettere e successivamente ad allontanarsi dall'ex marito di Tina Cipollari, con il quale però non ha nascosto il fatto che ci sia una forte attrazione.

Tuttavia il poco tempo per stare da soli ha portato Ambra a prendere questa drastica decisione e quindi ad allontanarsi dal suo fidanzato, che ha prontamente replicato sui social dopo le sue dichiarazioni a Nuovo.

Lo sfogo di Kikò Nalli: 'Non voglio parlare, voglio rispetto'

Kikò, infatti, in serata ha postato un messaggio sui social dove diceva che ci sono dei momenti dove non è che una persona non voglia parlare oppure non voglia rispondere alle domande dei suoi fan.

Semplicemente, per lui, questo è un momento in cui gli va di riflettere, di pensare, rispettare ed essere rispettato.

E così Kikò ha ribadito la sua idea di non voler parlare, in questo momento, della situazione che lo vede coinvolto con Ambra anche se al tempo stesso ha ammesso che questo è il momento di tirare le somme. Sembrerebbe proprio che l'ex marito della Cipollari non abbia gradito questo affronto da parte della sua ex donna e molti fan si dicono convinti che un ritorno di fiamma sia alquanto improbabile tra i due.

Vedremo come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane.