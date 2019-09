La nuova stagione televisiva comincia ad entrare nel vivo e questa sera, giovedì 12 settembre, riparte in prime time uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Parliamo di X Factor, il talent show in onda su Sky giunto ormai alla sua tredicesima edizione di messa in onda. Gli anni passano ma XF non sembra sentire questo peso e ogni anno si presenta al pubblico in una veste in parte rinnovata e ricca di novità.

La prima puntata, visibile live sui canali Sky, sarà poi trasmessa in chiaro anche su Tv 8, il canale free del digitale terrestre, seppur in differita di un giorno.

Dove rivedere la prima puntata di X Factor 13 in streaming e in chiaro senza Sky

Nel dettaglio, infatti, la programmazione di X Factor 13 prevede che da questa sera ripartirà la messa in onda del talent show sui canali Sky e per tutti i clienti abbonati alla pay tv satellitare di Murdoch ci sarà anche la possibilità di vedere il talent show in streaming online attraverso l'applicazione Sky Go che si potrà scaricare in qualsiasi momento da tablet oppure da telefono cellulare.

In questo momento i telespettatori Sky potranno seguire e rivedere il primo appuntamento con questa nuova stagione del talent show in streaming in qualsiasi momento lo desiderano, senza dover essere vincolati al televisore di casa oppure al computer.

Per chi non è abbonato a Sky, invece, l'unico modo per non perdersi le varie puntate di questa tredicesima stagione di X Factor è quello di rivedere la trasmissione in differita di un giorno sul canale free Tv8.

La messa in onda del talent show è in programma il venerdì sera e quindi si partirà il 13 settembre con la prima puntata e poi settimana dopo settimana con i vari appuntamenti in programma.

La nuova giuria di X Factor 13: tre nuovi giudici al fianco della Maionchi

Cosa succederà in questa nuova stagione del talent show? Le anticipazioni ufficiali rivelano che al timone ci sarà ancora il padrone di casa storico Alessandro Cattelan, ormai diventato un vero e proprio veterano di questa trasmissione che gli ha portato tanta fortuna e tanto successo, al punto da diventare uno dei giovani conduttori più apprezzati.

Quest'anno per Cattelan si era parlato anche di un possibile approdo al Festival di Sanremo 2020 ma a quanto pare le trattative non sono andate a buon fine dato che alla conduzione ci sarà Amadeus.

Per quanto riguarda, invece, la giuria di questa tredicesima edizione di XF vi anticipiamo che ritroveremo la 'zia' Mara Maionchi, la quale però sarà affiancata da tre nuovi giudici. Tra questi spicca Sfera Ebbasta, il giovane trapper amatissimo dai ragazzini ma anche Salmo e la bravissima Malika Ayane.