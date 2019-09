Sono stati gli spunti di discussione che Andrea Damante ha regalato confrontandosi con Silvia Toffanin: nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo, infatti, il ragazzo ha detto alcune cose che hanno immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di Gossip. Sebbene oggi la celebre influencer sia felice accanto a Iannone, il dj non nega di sentirsi legato a lei da un sentimento che non svanirà mai.

Andrea smentisce Giulia: 'L'ho tradita solo due volte'

L'intervento di Andrea Damante a Verissimo è destinato a far discutere. Il ragazzo, per la prima volta da quando è stata annunciata l'uscita del libro della sua ex contenente molti particolari sui suoi tradimenti, ha parlato in tv dell'amore finito con Giulia De Lellis. A Silvia Toffanin, che l'ha spronato a raccontare la sua verità, il siciliano ha fatto sapere che tante delle cose contenute nel libro 'Le corna stanno bene su tutto.

Ma io stavo meglio senza' sono frutto della fantasia di chi l'ha scritto. L'ex tronista di Uomini e donne, in particolare, ha smentito la parte nella quale si parla di una sua presunta ossessione per il cibo sano e la forma fisica: pare che all'influencer non sia mai stato impedito di mangiare quello che voleva, come invece lei ha scritto nel libro.

In merito alle ripetute mancanze di rispetto che la romana sostiene di aver ricevuto, il dj ha detto: "Io l'ho tradita solo due volte.

Quando racconta di aver chiamato tutte le mie amanti, esagera. Ma lei è fatta così". Andrea, però, ha confermato che la De Lellis gli ha distrutto gran parte degli oggetti di valore che aveva in casa quando ha scoperto di essere stata tradita: "Ha fatto un disastro, ma non importa".

Damante sul ritorno con Giulia: 'Mai dire mai'

Mentre chiacchierava con Andrea, Silvia Toffanin ha avuto l'impressione di avere di fronte una persona ancora innamorata.

"Ma tu provi ancora qualcosa per lei?", ha chiesto la conduttrice di Verissimo al suo ospite. "No, non sono innamorato. Penso che io e Giulia proveremo per sempre un sentimento molto forte. Abbiamo vissuto una storia bellissima" ha fatto sapere il dj.

Quando la padrona di casa ha insistito sul fatto che lui e la De Lellis possano tornare insieme un giorno, l'ex tronista ha aggiunto: "Lei è fidanzata e so che sta molto bene.

Sta con Iannone, per adesso". Il pensiero che hanno avuto tanti è che il siciliano non abbia ancora voltato pagina: il fatto che l'influencer attualmente faccia coppia col celebre pilota sembra non essere un ostacolo insormontabile per i fan che ancora sperano nel ritorno dei "Damellis". Anche Damante, stuzzicato dalla presentatrice su un eventuale riavvicinamento con Giulia, ha lasciato aperta ogni possibilità dicendo: "Nella vita mai dire mai".

Sull'incontro che c'è stato tra lui e la De Lellis ad un party della Fashion Week, infine, il giovane ha fatto sapere: "L'ho rivista e non nego che mi fa ancora effetto. Abbiamo parlato un po', anche del libro".