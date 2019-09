Cosa ci faceva Guendalina Canessa a casa di Andrea Damante l'altro giorno? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche ora, e più precisamente da quando Deianira Marzano ha riportato la segnalazione che alcuni utenti del web le hanno inviato su Instagram. Pare che l'ex gieffina abbia registrato alcune Stories sul terrazzo del dj, e che addosso avesse una sua maglia: flirt in corso tra i due?

Damante riparte da Guenda? L'indiscrezione

È una notizia del tutto inaspettata quella che ha dato ieri sera, venerdì 20 settembre, Deianira Marzano: su Instagram, infatti, la napoletana ha tenuto aggiornati i curiosi su una possibile nuova frequentazione di Andrea Damante. L'influencer, da sempre informatissima su tutto quello che riguarda gossip e "scandali", ha fatto sapere di essere stata contattata da alcuni attenti internauti su una strana coincidenza che hanno notato.

"Mi sono arrivate delle segnalazioni. Pare che Damante oggi in radio abbia detto di aver avuto una notte di fuoco. Coincidenza, stamattina Guendalina Canessa ha fatto delle Stories da un terrazzo che sembrerebbe essere proprio quello di Andrea", ha riportato la donna sul suo profilo.

Si dice, inoltre, che l'ex concorrente del Grande Fratello (che qualche tempo fa aveva sparato a zero sull'ex tronista su IG, schierandosi dalla parte della tradita Giulia) avesse addosso una maglietta del dj, quella nera con la stampa di un teschio che i fan hanno scovato in varie foto che lui ha pubblicato sui social in passato.

"Guenda, lo chiedo direttamente a te: sei tu o non sei tu la protagonista di questa notte di fuoco? Noi siamo curiose", ha concluso Deianira nel videomessaggio che tutti i siti di gossip stanno condividendo in queste ore.

Lo sfogo di Andrea a Verissimo fa discutere

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla presunta presenza di Guendalina Canessa a casa di Andrea Damante, non si può non parlare di quello che il ragazzo ha detto a Verissimo su Giulia De Lellis.

L'intervista che sarà trasmessa oggi su Canale 5, contiene delle frecciatine non da poco che il dj ha lanciato all'ex fidanzata, soprattutto sulle cose che ha raccontato nel libro sul loro rapporto.

"Io l'ho tradita solo due volte perché ho ceduto alla tentazione di un momento", ha dichiarato il veronese nel salotto di Silvia Toffanin. L'ex tronista di Uomini e donne, inoltre, ha smentito con forza le cose che l'influencer ha scritto nel romanzo circa una sua fissazione per l'alimentazione e lo sport: "Queste frasi servono solo per vendere più copie".

Il "Dama" ha anche attaccato Giulia e la facilità con la quale ha voltato pagina dopo la loro rottura: "Lei si è rifidanzata una, due o tre volte. Io sono sempre da solo perché non me la sento di avere una relazione. Sono stato malissimo".